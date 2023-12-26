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Мужчина и женщина провалились под лед в Атырауской области (видео)

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Спасают провалившихся под лед
Полицейские спасают провалившихся под лед. Кадр из видео: polisia.kz

На реке Шарон женщина провалилась под лед. Мужчина, пытавшийся прийти ей на помощь, также оказался в ледяной воде. Их спасли полицейские Атырауской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, 25 декабря около 19:20 в дежурное отделение Курмангазинского районного отдела полиции пришло сообщение, что на реке Шарон женщина провалилась под лед.

Стражи порядка, выходящие из районного отдела со строевого сбора, сразу же направились к месту происшествия. Также, услышав данное сообщение, инспектор воспитательно-кадрового подразделения Роман Насихан прибыл к месту происшествия на личном автомобиле.

Роман Насихан добрался первым. Он взял веревку из машины и поспешил на помощь. На реке полицейский заметил двоих: женщину и мужчину, который пытаясь спасти ее, но тоже провалился под лед.

Тут подоспели сотрудники отдела патрульной полиции Артур Каримов, Нурхат Зулкаров, Адильбек Темирболат, Жандос Ибатуллаев, Амандык Айдыналиев и участковый инспектор полиции Дархан Амангалиев. Вместе они спасли из ледяной воды пострадавших.

Когда на тонкий лед одновременно вышли около 10 человек, площадь проломившегося льда увеличилась. Стражи порядка оказались по колено в ледяной воде. Несмотря на все трудности, сотрудники и неравнодушный 27-летний гражданин вывели на берег женщину 1959 года рождения.

Не дожидаясь прибытия скорой помощи, Роман Насихан на личном автомобиле и сотрудники патрульной полиции своевременно доставили мужчину и женщину в районную больницу. В настоящее время 64-летняя женщина находится под наблюдением врачей.

Напомним, четыре дня назад пятилетний мальчик провалился под лед в Урджарском районе области Абай. Двое детей играли на реке Каракол, которая расположена на окраине села. Хрупкая поверхность проломилась, и один из малышей провалился под лед. К вечеру спасатели нашли его тело.

В середине декабря на реке Шортанды в Костанайской области под лед провалились двое мужчин. Им на помощь прибыли четверо сотрудников полиции и вытащили пострадавших. Для этого двоим стражам порядка пришлось нырнуть в ледяную воду.

Что делать, если вы провалились под лед

Как сообщается на сайте МЧС РК, если вы провалились под лед:

  • громко позовите на помощь, но не паникуйте;
  • не барахтайтесь в проломе;
  • не наваливайтесь на кромку льда - это приведет к расширению места провала;
  • надо выкинуть тело на лед подальше от пролома, опереться локтями о лед, привести тело в горизонтальное положение, чтобы ноги находились у поверхности воды. Далее нужно вынести на лед ногу, ближайшую к кромке льда, затем и другую;
  • оказавшись на прочном льду, нужно отползти от пролома подальше, двигаясь в ту сторону, откуда пришли.

Как спасти человека, который провалился под лед

Если на ваших глазах человек провалился под лед, поспешите крикнуть ему, что идете на помощь. Приближаться к пострадавшему нужно только ползком, широко раскинув руки.

Будет хорошо, если вы подложите под себя лыжи. За 3-4 метра до пролома бросьте пострадавшему веревку или связанные вместе шарф и ремень, подайте доску, шест, все, что будет в данный момент под рукой.

С помощью подручных средств постарайтесь помочь человеку выбраться из воды на более устойчивый участок льда. Далее аккуратно, по одному, двигайтесь в сторону берега.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2052645-muzhchina-i-zhenschina-provalilis-pod-led-v-atyrauskoy-oblasti-video/

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