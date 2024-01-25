Тело 30-летнего мужчины нашли в Караганде

В Караганде в среду, 24 января, было обнаружено тело мужчины. Стражи порядка установили его личность, ему было 30 лет, передает ekaraganda.kz.

Издание со ссылкой на Департамент полиции Карагандинской области сообщает, что тело мужчины нашли на улице Комиссарова.

По информации полиции, на его теле не было обнаружено видимых признаков насильственной смерти. Специалистами будет позже установлена причина гибели человека.

"Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", – добавили в ведомстве.

Напомним, в прошлом месяце возле одного из торгово-развлекательных центров столицы было обнаружено тело мужчины.

В центре Петропавловска на тротуаре обнаружено тело женщины без признаков жизни.

В середине декабря тело мужчины обнаружили прохожие в Усть-Каменогорске. Мужчина, не подававший признаков жизни, лежал рядом с многоэтажным жилым домом.

Также в Шымкенте в одном из многоэтажных домов на территории микрорайона Нурсат было обнаружено тело новорожденного ребенка.