Мертвого новорожденного нашли в Шымкенте

В Шымкенте в одном из многоэтажных домов на территории микрорайона Нурсат обнаружено тело новорожденного ребенка. Об этом сообщили в ДП города, передает Telegram-канал Otyrar.kz.

21 декабря на канал "102" управления полиции Каратауского района поступило сообщение об обнаружении мертвого новорожденного ребенка.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 100 УК РК (Убийство матерью новорожденного ребенка). Стражи порядка разыскивают мать младенца.

Добавим, что согласно ст.100 УК РК убийство матерью своего новорожденного ребенка как во время родов, так и в последующий период, совершенное в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости, наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, около недели назад в мусорном баке в Рудном было обнаружено тело ребенка, завернутое в полиэтиленовый пакет. Полиция завела уголовное дело по ст.100 УК РК. Правоохранители начали следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиски подозреваемой.