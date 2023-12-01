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Тело пенсионерки нашли на тротуаре в центре Петропавловска

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Полицейский возле машины
ДП СКО. Иллюстративное фото: пресс-служба ДП СКО

В центре Петропавловска на тротуаре обнаружено тело женщины без признаков жизни. На место происшествия прибыли полицейские и скорая помощь, передает Петропавловск.news.

В пресс-службе департамента полиции СКО изданию сообщили, что на оперативный канал "102" сегодня в 12:50 поступило сообщение о женщине без признаков жизни, лежащей на тротуаре по улице Сатпаева.

"На место происшествия прибыли оперативники второго отдела полиции и бригада скорой медицинской помощи. Сотрудники полиции установили личность 72-летней горожанки. Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено", - говорится в сообщении.

Департаментом для установления точной причины смерти тело женщины направлено на судмедэкспертизу. Проводится проверка по данному факту.

Сегодня сообщалось о том, что возле одного из торгово-развлекательных центров столицы было обнаружено тело мужчины. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции подтвердили факт обнаружения тела 51-летнего мужчины без признаков насильственной смерти.

В середине сентября в Астане на одной из детских площадок было найдено тело женщины. Позже в полиции прокомментировали факт, сообщив, что тело женщины было обнаружено без признаков насильственной смерти. Погибшей оказалась 53-летняя жительница столицы.

В начале октября также в столице на пустыре было найдено тело человека без признаков насильственной смерти.

Ориентировочно в эти же дни на одной из улиц Петропавловска нашли тело 19-летнего жителя СКО, которого чуть раньше родственники объявили пропавшим. Полиция начала расследование по данному факту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2048737-telo-pensionerki-nashli-na-trotuare-v-tsentre-petropavlovska/

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