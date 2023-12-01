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Мертвого мужчину нашли возле одного из ТРЦ в Астане

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Полицейская машина стоит на дороге
Полицейская машина. Иллюстративное фото: ДП СКО

Возле одного из торгово-развлекательных центров столицы сегодня утром было обнаружено тело мужчины, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Астаны.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили тело 51-летнего мужчины без признаков насильственной смерти.

"1 декабря текущего года около 08:20 на канал "102" поступил вызов о том, что возле ТРЦ "Азия парк" обнаружен труп. По приезде на место происшествия факт подтвердился", - уточнили в ведомстве.

По данному факту были назначены необходимые экспертизы.

Около двух недель назад во дворе жилого дома в Актау был найден мертвый мужчина. Полицейские установили, что погибшему было 43 года. По данному факту были назначены экспертизы.

До этого в Петропавловске был найден мертвый мужчина. Его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В начале ноября в Западно-Казахстанской области на берегу реки Урал нашли тело сельчанина, который ранее числился без вести пропавшим.

В октябре на одной из улиц Петропавловска нашли тело 19-летнего жителя СКО, которого чуть раньше родственники объявили пропавшим.

В том же месяце тело мужчины было обнаружено внутри автомобиля на одной из парковок в Астане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2048710-mertvogo-muzhchinu-nashli-vozle-odnogo-iz-trts-v-astane/

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