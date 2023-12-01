Мертвого мужчину нашли возле одного из ТРЦ в Астане

Возле одного из торгово-развлекательных центров столицы сегодня утром было обнаружено тело мужчины, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Астаны.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили тело 51-летнего мужчины без признаков насильственной смерти.

"1 декабря текущего года около 08:20 на канал "102" поступил вызов о том, что возле ТРЦ "Азия парк" обнаружен труп. По приезде на место происшествия факт подтвердился", - уточнили в ведомстве.

По данному факту были назначены необходимые экспертизы.

Около двух недель назад во дворе жилого дома в Актау был найден мертвый мужчина. Полицейские установили, что погибшему было 43 года. По данному факту были назначены экспертизы.

До этого в Петропавловске был найден мертвый мужчина. Его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В начале ноября в Западно-Казахстанской области на берегу реки Урал нашли тело сельчанина, который ранее числился без вести пропавшим.

В октябре на одной из улиц Петропавловска нашли тело 19-летнего жителя СКО, которого чуть раньше родственники объявили пропавшим.

В том же месяце тело мужчины было обнаружено внутри автомобиля на одной из парковок в Астане.