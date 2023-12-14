Мертвого мужчину обнаружили прохожие в Усть-Каменогорске

Тело мужчины обнаружили прохожие вчера вечером в Усть-Каменогорске. Мужчина, не подававший признаков жизни, лежал рядом с многоэтажным жилым домом, передает YK-news.kz.

Как пишет издание, тело мужчины прохожие увидели вечером 13 ноября рядом с многоэтажкой на улице Тимирязева.

В Управлении здравоохранения ВКО сообщили, что мужчину обнаружили уже мертвым. Медики, приехавшие по указанному адресу, констатировали смерть.

В департаменте полиции ВКО прокомментировали произошедшее.

"По факту обнаружения трупа 13 декабря Ульбинским отделом полиции начато досудебное расследование. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза", - рассказали в пресс-службе департамента полиции ВКО.

Ранее мертвого мужчину нашли возле одного из ТРЦ в Астане. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции отметили, что на теле 51-летнего мужчины не было признаков насильственной смерти.

Месяц назад во дворе жилого дома в Актау был найден мертвый мужчина. Полицейские установили, что погибшему было 43 года. По данному факту были назначены экспертизы.

Также в середине ноября в Петропавловске был найден мертвый мужчина. Его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.