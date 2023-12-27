Пропавшие в буран женщина с внучкой найдены мертвыми в Костанайской области

Пропавшие утром 26 декабря в буран женщина с внучкой найдены мертвыми в Костанайской области. Информацию подтвердили в ДЧС региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области, 27 декабря с 08.10 в Костанайском районе в селе Степное были возобновлены поиски женщины 1965 года рождения и ее внучки 2012 года рождения.

Поиски. Фото: ДЧС Костанайской области

Пропавших искали спасатели, полицейские, волонтеры, сотрудники местных исполнительных органов. К сожалению, в результате были обнаружены их тела.

Также информацию подтвердили в ДП Костанайской области.

"Обнаружены тела без вести пропавших на краю села Степное. На месте работает следственно-оперативная группа. Проводятся все необходимые следственные действия", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее в ОЧС по Костанайскому району сообщили, что 26 декабря в 07.00 женщина 1965 года рождения вместе со своей внучкой 2012 года рождения вышли из дома в селе Степное. Они пошли на трассу поймать попутку в сторону города Тобыла. Однако до пункта назначения не доехали.

26 декабря в Костанайской области разыгралась непогода - был буран. В Костанае произошло массовое ДТП с участием 10 автомобилей. Один пострадавший был доставлен в больницу.

Занесенные снегом полицейские обратились к жителям региона с настоятельной просьбой не выезжать из населенных пунктов. Нулевая видимость наблюдалась на многих загородных трассах. 7 автодорог республиканского и 23 областного значения были закрыты для всех видов транспорта.

В Лисаковске из-за ветра до 23 м/с и снега снесло установленную на площади новогоднюю елку. Кроме того, в Костанайской области сдуло с дороги бригаду электриков.