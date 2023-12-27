Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Пропавшие в буран женщина с внучкой найдены мертвыми в Костанайской области

Опубликовано:

Поиски пропавших в Костанайской области
Поиски. Фото: ДЧС Костанайской области

Пропавшие утром 26 декабря в буран женщина с внучкой найдены мертвыми в Костанайской области. Информацию подтвердили в ДЧС региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области, 27 декабря с 08.10 в Костанайском районе в селе Степное были возобновлены поиски женщины 1965 года рождения и ее внучки 2012 года рождения.

Поиски пропавших в Костанайской области
Поиски. Фото: ДЧС Костанайской области

Пропавших искали спасатели, полицейские, волонтеры, сотрудники местных исполнительных органов. К сожалению, в результате были обнаружены их тела.

Также информацию подтвердили в ДП Костанайской области.

"Обнаружены тела без вести пропавших на краю села Степное. На месте работает следственно-оперативная группа. Проводятся все необходимые следственные действия", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее в ОЧС по Костанайскому району сообщили, что 26 декабря в 07.00 женщина 1965 года рождения вместе со своей внучкой 2012 года рождения вышли из дома в селе Степное. Они пошли на трассу поймать попутку в сторону города Тобыла. Однако до пункта назначения не доехали.

26 декабря в Костанайской области разыгралась непогода - был буран. В Костанае произошло массовое ДТП с участием 10 автомобилей. Один пострадавший был доставлен в больницу.

Занесенные снегом полицейские обратились к жителям региона с настоятельной просьбой не выезжать из населенных пунктов. Нулевая видимость наблюдалась на многих загородных трассах. 7 автодорог республиканского и 23 областного значения были закрыты для всех видов транспорта.

В Лисаковске из-за ветра до 23 м/с и снега снесло установленную на площади новогоднюю елку. Кроме того, в Костанайской области сдуло с дороги бригаду электриков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2052876-propavshie-v-buran-zhenschina-s-vnuchkoy-naydeny-mertvymi-v-kostanayskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.