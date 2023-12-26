Бабушка с внучкой ловили попутку на трассе в Костанайской области и пропали

В Костанайской области в селе Степное бабушка с внучкой сегодня рано утром вышли на трассу, чтобы поймать попутку, и пропали, передает Alau.kz.

В ОЧС по Костанайскому району изданию сообщили, что сегодня, 26 декабря, в 07:00 женщина 1965 года рождения вместе со своей внучкой 2012 года рождения вышли из дома в селе Степное.

"Они пошли на трассу поймать попутку в сторону города Тобыл. Однако до пункта назначения они не доехали", – говорится в публикации.

Ориентировка на пропавших. Фото: alau.kz

По информации издания, в данный момент к поискам подключились спасатели и полицейские, которые прочесывают территорию от села Степное до села Айсары.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

Напомним, ранее занесенные снегом полицейские обратились к жителям Костанайской области с настоятельной просьбой не выезжать из населенных пунктов. Нулевая видимость наблюдается на многих загородных трассах. 7 автодорог республиканского и 23 областного значения закрыты для всех видов транспорта.

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