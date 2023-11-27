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Женщину убило упавшим кирпичом в Уральске: стали известны подробности

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Куча кирпичей лежит на земле
Иллюстративное фото: Sanam Pamecha / EyeEm / Getty Images

Накануне в Уральске произошла трагедия - кирпич упал на голову прохожей и убил ее. Происшествие шокировало горожан, передает сайт телеканала КТК.

Как выяснили корреспонденты телеканала, погибшая работала заместителем директора в местном педколледже и в декабре готовилась отметить 50-летний юбилей.

"Когда человек болеет и умирает, это ожидаемая какая-то смерть. А когда человек бегает, вся в заботах, и, упав, кирпич откуда-то, я не знаю, на голову – и бах, нет его. Я не знаю, если кирпичи падают, почему там ограждения нет? Вот это много вопросов", - высказалась по этому поводу коллега погибшей.

Отмечается, что в том месте, где произошла эта трагедия, ежедневно ходят сотни человек. Тротуар проходит вдоль нескольких четырехэтажек. С крыши одной из них и сорвался кирпич.

Как стало известно в доме, который был построен в 60-ых годах прошлого века, никогда не проводился капремонт - кладка вентиляционного канала давно разрушилась, а кирпичи были разбросаны по всей крыше.

Один из них, к сожалению, рухнул вниз.

В полиции завели дело, но в подозреваемых, которые могут ответить за ЧП, пока никто не числится.

"Как поясняют магазины, которые рядом стоят, расположены в этом здании магазины, ломбарды, они говорят, да, это не первый случай, когда падают кирпичи, но не на человека, на крыльцо им падало, говорят. Это было в прошлом, позапрошлом году… По данному факту возбуждено уголовное дело, смерть лица зарегистрировали, назначены судебно-медицинские экспертизы", - сообщил и. о. начальника Абайского ОП Аслан Айтмуханов.

Источник: КТК.

Напомним, 26 ноября женщина проходила мимо дома №236 по проспекту Назарбаева, когда ей на голову упал кирпич. От полученных травм горожанка погибла на месте.

Похожий случай произошел в середине ноября - в Сатпаеве на голову женщине упал фрагмент карниза, который откололся от пятиэтажки. Пострадавшую экстренно госпитализировали.

Недавно мы также рассказывали о том, как беременной жительнице Тараза на голову упал светофор. Тогда виновником произошедшего стал водитель, который врезался в столб и опрокинул светофор на женщину. Инцидент сняла камера видеонаблюдения.

А летом в Астане на видео попал случай в многоэтажке – плитка откололась от стены и чуть не упала на одного из детей, заходящих в лифт. Председатель ОСИ тогда уверяла, что все недочеты скоро устранят.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2047876-zhenschinu-ubilo-upavshim-kirpichom-v-uralske-stali-izvestny-podrobnosti/

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