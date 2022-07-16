Смерть солдата-срочника на юге Казахстана: родные потребовали наказания для командиров

Алибек Калбай. Фото: inaktau.kz

Завершилось расследование в отношении 18-летнего сослуживца солдата-срочника, который умер в конце апреля в Жамбылской области. Родственники погибшего недовольны расследованием – они требуют наказать не только рядового, но и командиров части, сообщает сайт телеканала КТК.

По мнению родных Алибека Калбая, который погиб этой весной в Жамбылской области, офицеры допустили халатность, в результате чего 18-летний юноша и скончался.

При этом недавно завершилось расследование в отношении его сослуживца, дальнейшую судьбу которого решит суд.

"Уголовное дело было возбуждено в отношении Аманжолова Айбулата, и дело передают в суд. Но мы недовольны этим расследованием в целом, потому что виновные люди тут – не только один Айбулат, по нашему мнению.

Должностные лица: офицеры, сержанты – в отношении них два месяца назад было возбуждено уголовное дело. Но расследование на данный момент на какой стадии, следователь отказывается нам давать пояснения", – рассказала родственница погибшего рядового Рысгуль Тулегенова.

Алибек Калбай скончался спустя всего четыре дня с начала службы, даже не успев принять присягу. Отмечается, что на его теле было обнаружено множество синяков и ссадин. По версии следствия, причиной смерти стали неуставные взаимоотношения.

Как отметили в военной прокуратуре, расследование в отношении сослуживца, который мог быть причастен к гибели Калбая, завершено. Сейчас материалы дела изучают в суде.

Командиры же получили дисциплинарное взыскание.

"В отношении рядового Аманжолова следственные действия по статье 440 части 4 Уголовного кодекса (Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности – прим. ред.) закончены. В настоящее время подозреваемый Аманжолов находится санкцией суда под арестом.

За недостаток служебной деятельности командир воинской части Доспаев и командир учебной роты Толебаев освобождены от занимаемых должностей.

Заместителю командира части по воспитательной работе Нуралиеву и начальнику военной школы Алимову объявлен строгий выговор", – сообщил старший помощник главного военного прокурора РК Еркин Кожахмет.

Источник: КТК

Напомним, что ранее замначальника Генштаба ВС РК Серик Бурамбаев заявлял, что разобраться и привлечь к ответственности виновных в смерти Калбая – это дело чести.

Кроме того, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье погибшего и поручил найти виновных в смерти Алибека Калбая.

Позже были озвучены подробности по делу о гибели молодого человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1978794-smert-soldata-srochnika-na-yuge-kazahstana-rodnye-potrebovali-nakazaniya-dlya-komandirov/