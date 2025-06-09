Алматинка впала в кому после укола в поликлинике

Жительница Алматы впала в кому после укола, сделанного в поликлинике. В городской поликлинике №28 сообщили, что у пациентки произошел анафилактический шок, передает NUR.KZ.

Информацию о том, что женщина впала в кому после укола, опубликовало агентство Kazinform, приводя слова супруга женщины о том, что она обратилась к врачам из-за воспаления легких. В коме, по его словам, 46-летняя пострадавшая находится с 3 июня. Она подключена к ИВЛ.

Между тем в городской поликлинике №28 корреспонденту NUR.KZ сообщили, что у пациентки возникла острая аллергическая реакция (анафилактический шок) на пробу препарата, а не на основное введение.

"Проба была выполнена в соответствии с клиническими протоколами, и именно на нее последовала реакция. Медицинский персонал оперативно оказал неотложную помощь на месте, до прибытия бригады скорой помощи, строго по установленным стандартам.

Дополнительно сообщаем, что пациентка предварительно подписала информационное согласие на проведение медицинских процедур, в котором не указала наличие аллергии на лекарственные препараты. Это ограничило возможность заблаговременной оценки рисков со стороны медицинских работников", - говорят в поликлинике.

При этом медучреждение находится на связи с близкими родственниками пациентки. Информация о ее состоянии была передана в день инцидента, уверяют в медучреждении.

В поликлинике добавили, что активно взаимодействуют с правоохранительными и контролирующими органами, предоставив всю необходимую информацию в рамках действующего законодательства.

Информацию прокомментировали также в полиции Алматы.

"По данному факту Управлением полиции Турксибского района проводится расследование. Согласно действующему законодательству, материалы производства для проведения проверки направлены в Департамент контроля качества оказания медицинских услуг. Далее, после заключения данного органа, будет принято процессуальное решение", - сообщили в Департаменте полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Таразе сразу два человека скончались после получения укола антибиотика в процедурных кабинетах. Отец одного из скончавшихся мужчин винит в смерти сына медсестер процедурной. Якобы те не сделали пробу, и вообще, как выяснилось позже, не имели права назначать препараты и колоть их.

Также в Карагандинской области после введения антибиотика от анафилактического шока умер 40-летний мужчина. Родные мужчины заявили, что он предупредил врачей об аллергии на препарат, однако ему все равно вкололи опасное лекарство.

А в конце февраля сообщалось, что в Урджарском районе области Абая расследуют гибель 34-летней женщины, умершей при родах в районной больнице. Ребенка спасти тоже не удалось.

Как стало известно позже, эксперты пришли к выводу, что медики могли неправильно поставить женщине укол, и это привело к трагедии. Семья женщины теперь требует наказать виновных.