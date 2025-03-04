Мать троих детей умерла с младенцем в больнице в области Абай: озвучены результаты экспертизы
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Эксперты назвали предварительную причину смерти матери троих детей, умершей вместе с младенцем в больнице в области Абай, передает сайт телеканала КТК.
Эксперты пришли к выводу, что медики могли неправильно поставить женщине укол и это привело к трагедии. Семья женщины теперь требует наказать виновных.
"Стали известны результаты экспертизы о смерти моей жены и моего ребенка. Экспертиза показала вину врачей этой больницы. Моей жене повредили сосуд. До этого ее здоровье было в порядке. Я хочу, чтобы эти врачи были строго наказаны", - сообщил житель Урджарского района Улан Балапанов.
По данным телеканала, после трагедии в больницу прибыла комиссия и выявила там нарушения. Какие именно, пока не уточняют. Главврачу объявили строгий выговор, а его замов было рекомендовано освободить от должностей. Врачей, причастных к инциденту, отстранили от работы до выяснения обстоятельств.
По результатам экспертизы, причиной смерти стало внутреннее кровотечение из-за поврежденного сосуда, которое могло случиться от укола в шею.
"Отделом полиции Урджарского района начато досудебное расследование по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение полноты и всесторонности досудебного расследования", - сообщили в полиции региона.
Источник: КТК
Напомним, в конце февраля сообщалось, что в Урджарском районе области Абая расследуют гибель 34-летней женщины, умершей при родах в районной больнице. Ребенка спасти тоже не удалось.
Родные женщины просили найти и наказать виновных, а в управлении образования заявляли, что во время родов возникли осложнения с необратимыми процессами. Другие данные в ведомстве раскрывать не стали.
Полиция возбудила дело по факту смерти женщины.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2225216-mat-troih-detey-umerla-s-mladencem-v-bolnice-v-oblasti-abay-ozvucheny-rezultaty-ekspertizy/