Здоровье

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Мать троих детей умерла с младенцем в больнице в области Абай: озвучены результаты экспертизы

Опубликовано:

Гульнар Беищанова
Гульнар Беищанова. Кадр из сюжета: телеканал КТК

Эксперты назвали предварительную причину смерти матери троих детей, умершей вместе с младенцем в больнице в области Абай, передает сайт телеканала КТК.

Эксперты пришли к выводу, что медики могли неправильно поставить женщине укол и это привело к трагедии. Семья женщины теперь требует наказать виновных.

"Стали известны результаты экспертизы о смерти моей жены и моего ребенка. Экспертиза показала вину врачей этой больницы. Моей жене повредили сосуд. До этого ее здоровье было в порядке. Я хочу, чтобы эти врачи были строго наказаны", - сообщил житель Урджарского района Улан Балапанов.

По данным телеканала, после трагедии в больницу прибыла комиссия и выявила там нарушения. Какие именно, пока не уточняют. Главврачу объявили строгий выговор, а его замов было рекомендовано освободить от должностей. Врачей, причастных к инциденту, отстранили от работы до выяснения обстоятельств.

По результатам экспертизы, причиной смерти стало внутреннее кровотечение из-за поврежденного сосуда, которое могло случиться от укола в шею.

"Отделом полиции Урджарского района начато досудебное расследование по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение полноты и всесторонности досудебного расследования", - сообщили в полиции региона.

Источник: КТК

Напомним, в конце февраля сообщалось, что в Урджарском районе области Абая расследуют гибель 34-летней женщины, умершей при родах в районной больнице. Ребенка спасти тоже не удалось.

Родные женщины просили найти и наказать виновных, а в управлении образования заявляли, что во время родов возникли осложнения с необратимыми процессами. Другие данные в ведомстве раскрывать не стали.

Полиция возбудила дело по факту смерти женщины.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2225216-mat-troih-detey-umerla-s-mladencem-v-bolnice-v-oblasti-abay-ozvucheny-rezultaty-ekspertizy/