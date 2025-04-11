Сразу два человека умерли после укола в процедурных кабинетах в Таразе

В Таразе сразу два человека скончались после укола антибиотика. В облаздраве прокомментировали произошедшее, а полиция начала расследование, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, мужчины немного болели и обратились в процедурные кабинеты, где после инъекций довольно популярного сейчас препарата им стало плохо.

Отец одного из скончавшихся мужчин винит в смерти сына медсестер процедурной. Якобы те не сделали пробу, и вообще, как выяснилось позже, не имели права назначать препараты и колоть их.

"Я требую закрыть такие процедурные кабинеты – и этот тоже! Они все действуют, как показали проверки, без лицензий. Они должны быть наказаны за смерть моего сына. А он до сих пор работает и так же принимает пациентов, которые так же могут скончаться от их действий", - возмущен Темирхан Усенов.

Но в процедурном кабинете считают, что их вины в случившемся нет. Медики рассказывают, что откачивали, как могли, ставили противошоковые и надеялись на скорую. Правда, фельдшеры, говорят, не оправдали ожиданий.

"Есть видео, где он был живой. Он шевелился. Реанимационная бригада должна была приехать. Ошибка скорой, да! Потеряли время, приехали девочки, начали разматывать ЭКГ. Зачем ЭКГ? Вставай, делай кислород, все возможное! Мы позвонили, сообщили, что реакция идет на цефтриаксон. Мы ему вначале вообще отказывали", - заявила владелица помещения Адиля Акылова.

Буквально через пять дней в такой же процедурной скончался 50-летний Ерлан Атабеков. Они с женой приболели, обратились к врачу, купили все по назначению в аптеке и пошли получать лечение. Пробу в ягодицу, а не в руку успели сделать.

"Судебно-медицинская экспертиза доказала, что мой супруг умер от анафилактического шока. Сейчас я вдова, осталась с двумя маленькими детьми. Мы пришли вдвоем, и я, получается, забрала его тело. И сколько месяцев ходим, да, с дядькой, и никак не можем добиться справедливости. Я хочу, чтоб все лица были уже наказаны", - заявила вдова Мульдыр Мекемтас.

Жена умершего уверена: медсестры процедурной даже не знали, что делать при анафилактическом шоке. Пока ехала скорая, мужчина скончался.

Добиться закрытия процедурной вдова в итоге смогла. А теперь за все такие кабинеты в городе, которые появлялись еще во времена ковида, взялись специалисты.

"Проводить инъекционные процедуры, то есть внутримышечные, внутривенные инъекции, согласно полученной лицензии, эти кабинеты не имеют права. По итогам работы закрываются уже многие учреждения, и кто-то пересматривает порядок работы процедурных кабинетов", - сообщила и. о. замглавы департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по Жамбылской области Гульмира Базарханова.

Однако куда медики должны в итоге ставить пробы – в руку или ягодицу, а также – что было с теми препаратами, от которых, согласно экспертизе, скончались мужчины, сказать пока никто не может.

По двум фактам смерти полиция завела уголовные дела по статье "Незаконная медицинская деятельность, повлекшая по неосторожности смерть человека".

Источник: КТК

Напомним, ранее в Карагандинской области после введения антибиотика от анафилактического шока умер 40-летний мужчина. Родные мужчины заявили, что он предупредил врачей об аллергии на препарат, однако ему все равно вкололи опасное лекарство.

В январе Департамент медицинского и фармацевтического контроля по Карагандинской области провел проверку в больнице, после чего медсестру, поставившую уколу, отстранили от работы, а лечащего врача умершего в больнице мужчины уволили.