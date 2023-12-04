Мужчина умер после укола в больнице в Караганде

В больнице Караганды мужчина скончался после того, как ему вкололи препарат, на который у него аллергия. Близкие пациента требуют привлечь врачей к ответственности, передает NUR.KZ.

Сообщение родных погибшего мужчины появилось в Instagram-группе "Патриот Караганды".

Сообщается, что 40-летний Торежан Макашев скончался в больнице в начале ноября от анафилактического шока.

По словам родных мужчины, врачи областной клинической больницы в Караганде не обратили должного внимания на слова пациента о том, что у него сильная аллергия на "ЦЕФ III", и вкололи ему этот препарат.

"Мой брат Торежан поступил в больницу как плановый пациент, через портал госуслуг. Ему должны были сделать обычную операцию по удалению геморроя без каких-либо осложнений. Он сразу сообщил врачам, что у него аллергия на препарат "ЦЕФ III" и на "Новокаин".

Врачи надели на его запястье браслет со специальными наклейками синего цвета, которые означают наличие аллергии на эти препараты. Но почему-то медсестра зашла в палату к брату и ввела укол "ЦЕФ III". Торежан сразу же покраснел, стал задыхаться и скоропостижно скончался. Реанимационные мероприятия не вернули его к жизни", - рассказал брат мужчины Арман Макашев.

У Торежана остались жена и трое детей. Сам мужчина работал в департаменте уголовно-исполнительной системы.

"Врачи своей халатностью и непрофессионализмом убили моего брата. К операции по удалению геморроя даже не приступали! Как можно, зная, что у пациента сильная аллергия на "ЦЕФ III", вводить этот укол? Для чего им надевают браслеты, если на них медики не обращают внимания?

Получается, они "прогоняют" плановых пациентов конвейером, вводя препараты всем стандартно, одинаково! Но ведь люди – разные, с индивидуальными аллергическими реакциями! Человек ушел на обычную плановую операцию, но погиб из-за халатности врачей", – возмущен Арман Макашев.

На публикацию отреагировали в областной клинической больнице Караганды - комментарий медучреждения появился под постом.

В больнице извинились перед родными скончавшегося пациента.

"Пациенту был назначен лекарственный препарат "Цефтриаксон" с профилактической целью для исключения возможных осложнений во время операции. С учетом того, что у пациента в анамнезе упоминалось о наличии аллергии на препарат "Цефтриаксон", врачами клиники, согласно требованиям стандарта оказания аллергологической и иммунологической помощи, перед его введением была назначена внутрикожная аллергическая проба, которая показала отрицательный результат. В амбулаторной карте пациента данные о наличии аллергической реакции отсутствовали", - заявили в больнице.

В учреждении подтвердили, что после введения препарата произошла анафилактическая реакция.

"К сожалению, несмотря на все усилия врачей по реанимации, пациент скончался. Больницей направлено сообщение о нежелательных последствиях применения лекарственного препарата в наццентр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, экстренное извещение о летальном исходе при плановой госпитализации в Департамент медицинского и фармацевтического контроля", - говорится в сообщении больницы.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас в больнице проводится внеплановая проверка, по результатам которой будут приняты меры.

Ситуацию прокомментировали также в Департаменте Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава.

В ведомстве подтвердили, что по постановлению следствия проводится проверка по вопросам качества оказанных медицинских услуг и лекарственного обеспечения с привлечением независимых экспертов для установления обстоятельств и выявления нарушений при плановой госпитализации пациента.

"По результатам проверки будет сформировано заключение с выводами, итоги будут направлены в соответствующие инстанции для принятия процессуального решения, а также заинтересованным лицам", - сообщили в департаменте.

Отметим, согласно статье 317 УК РК, невыполнение, ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником вследствие небрежного или недобросовестного отношения к ним, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, наказываются:

штрафом в размере до 200 МРП (до 690 тыс. тенге);

либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов;

либо арестом на срок до 50 суток.

Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью наказываются:

штрафом в размере до трех тысяч МРП (10,3 млн тенге);

либо исправительными работами в том же размере;

либо ограничением свободы на срок до 3 лет;

либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 1 года или без такового.

Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, наказываются лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, а равно работником организации бытового или иного обслуживания населения вследствие небрежного или недобросовестного отношения к ним, если это деяние повлекло заражение другого лица ВИЧ, наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.