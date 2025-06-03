"Угроза генофоду нации": названы города с самым грязным воздухом в Казахстане

Кандидат экономических наук Гульмира Исмагулова в сенате рассказала о последствиях плохой экологии на здоровье человека, передает корреспондент NUR.KZ.

Гульмира Исмагулова рассказала, что специалисты провели анализ, чтобы показать, как грязный воздух приводит к росту заболеваемости и смертности от тяжелых заболеваний населения Казахстана.

"Загрязнение усугубляло общее состояние здоровья и в ряде случаев приводило к преждевременной смертности. Самым тяжелым годом оказался 2018 год. После него ситуация продолжила ухудшаться в Караганде, Темиртау, Астане, Алматы, Жезказгане и Актау.

Такие заболевания, как рак, врожденные аномалии, бесплодие и неспособность выносить здорового ребенка, не проявляются сразу - они являются следствием накопительного эффекта. 2018 год стал не только самым загрязненным, но и самым неблагополучным с точки зрения заболеваемости раком и врожденными патологиями", - сказала она.

По ее словам, в Восточно-Казахстанской области заболеваемость раком за последние пять лет выросла на 25 %, в Алматы на 23,5 %, в Туркестанской области - на 22 %. Тогда как в Атырауской области смертность от болезней органов дыхания выросла в 3,2 раза, в Северо-Казахстанской и Актюбинской областях - в 2,6 раза.

"Постоянное превышение предельно допустимых норм загрязнения воздуха - это бомба замедленного действия. Это угроза генофонду нации. В вопросе перехода на наилучшие доступные технологии (НДТ) я призываю проявлять бескомпромиссность.

Если воду можно профильтровать перед употреблением, то с воздухом все иначе. Мы дышим им постоянно, и вместе с воздухом в легкие и кровь проникают токсины и канцерогены. Они вызывают быструю утомляемость, ухудшение когнитивных способностей, онкологические заболевания, проблемы с фертильностью, диабет, астму и множество других болезней", - заявила она.

В декабре прошлого года эксперты проанализировали экологическое состояние городов в Казахстане. Выяснилось, где чаще всего люди заболевают опасными заболеваниями из-за плохой экологии.

Летом прошлого года жители столицы жаловались на грязный воздух и неприятные запахи. Многие винили во всем возросшее количество автомобилей. В "Казгидромете" в ответ на это заявили, что причин такого явления несколько.

В Минэкологии же сообщили, что ведут борьбу с предприятиями, осуществляющими выбросы вредных веществ в атмосферу. Чтобы "оздоровить" окружающую среду, ведомство планирует обязать промышленные объекты устанавливать оборудование по последнему слову техники.

В ноябре прошлого года сразу в 13 городах Казахстана зафиксировали сильное загрязнение воздуха. Экологи объяснили, почему так произошло.

Перед этим в Усть-Каменогорске из-за сильного смога даже отменили очные занятия в школах на пару дней. Вынужденные передвигаться по городу жители спасались специальными средствами защиты органов дыхания.