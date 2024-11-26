Экологи призвали ограничить пребывание на улице после жалоб жителей Усть-Каменогорска на смог
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Экологи Усть-Каменогорска прокомментировали ситуацию с воздухом - на днях жители города жаловались на смог. Специалисты провели замеры, передает МИА "Казинформ".
В департаменте экологии ВКО сообщили, что по итогам мониторинга 25 ноября превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосфере не зафиксировано.
Тем не менее, как отметили экологи, ситуация осложнена неблагоприятными метеоусловиями - они способствуют накоплению загрязняющих веществ. НМУ в Усть-Каменогорске прогнозируют до 26 ноября.
"Безветрие и штиль способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, создавая видимость плотного смога. В рамках НМУ был усилен контроль за основными источниками выбросов. Замеры проводились в санитарно-защитных зонах крупных промышленных предприятий, таких как ТОО "Казцинк" и Усть-Каменогорская ТЭЦ. Результаты показали, что выбросы находятся в пределах установленных нормативов", - пояснили в ведомстве.
Специалисты продолжают контроль, в том числе в зонах крупных промышленных объектов. Жителей просят ограничить пребывание на улице и использовать очистители воздуха.
Экологи также напомнили о том, что на ситуацию с загрязнением влияют выхлопы от авто, котельные и частный сектор, где активно используется уголь.
На днях жители Усть-Каменогорска в соцсетях пожаловались на невыносимый запах, из-за которого на улице им очень сложно дышать. По словам горожан, такого в городе никогда не было.
В департаменте экологии сообщали, что по результатам замеров зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) хлороводорода. По другим загрязняющим веществам превышений ПДК не выявлено.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2192303-ekologi-prizvali-ogranichit-prebyvanie-na-ulice-posle-zhalob-zhiteley-ust-kamenogorska-na-smog/