Экологи призвали ограничить пребывание на улице после жалоб жителей Усть-Каменогорска на смог

Экологи Усть-Каменогорска прокомментировали ситуацию с воздухом - на днях жители города жаловались на смог. Специалисты провели замеры, передает МИА "Казинформ".

В департаменте экологии ВКО сообщили, что по итогам мониторинга 25 ноября превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосфере не зафиксировано.

Тем не менее, как отметили экологи, ситуация осложнена неблагоприятными метеоусловиями - они способствуют накоплению загрязняющих веществ. НМУ в Усть-Каменогорске прогнозируют до 26 ноября.

"Безветрие и штиль способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, создавая видимость плотного смога. В рамках НМУ был усилен контроль за основными источниками выбросов. Замеры проводились в санитарно-защитных зонах крупных промышленных предприятий, таких как ТОО "Казцинк" и Усть-Каменогорская ТЭЦ. Результаты показали, что выбросы находятся в пределах установленных нормативов", - пояснили в ведомстве.

Специалисты продолжают контроль, в том числе в зонах крупных промышленных объектов. Жителей просят ограничить пребывание на улице и использовать очистители воздуха.

Экологи также напомнили о том, что на ситуацию с загрязнением влияют выхлопы от авто, котельные и частный сектор, где активно используется уголь.

На днях жители Усть-Каменогорска в соцсетях пожаловались на невыносимый запах, из-за которого на улице им очень сложно дышать. По словам горожан, такого в городе никогда не было.

В департаменте экологии сообщали, что по результатам замеров зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) хлороводорода. По другим загрязняющим веществам превышений ПДК не выявлено.