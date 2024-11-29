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Эзотерика

Почему Астану и еще 12 казахстанских городов окутал сильный смог, объяснили экологи

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Смог над Алматы
Смог над Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В четверг, 28 ноября, сразу в 13 городах Казахстана зафиксировали сильное загрязнение воздуха. Экологи объяснили, почему так произошло, передает сайт телеканала КТК.

В Усть-Каменогорске из-за сильного смога даже отменили очные занятия в школах на пару дней. Вынужденные передвигаться по городу жители спасаются специальными средствами защиты органов дыхания.

"Раньше про это шутили, а сейчас буквально ходим в противогазах", - жалуются горожане.

Экологи объясняют сложившуюся ситуацию вовсе не вредными выбросами крупных промышленных предприятий, а так называемой температурной инверсией. Это явление, когда теплый слой воздуха накрывает более холодный и препятствует вертикальному смешиванию атмосферных масс. Особенно остро такой процесс ощущается в горной местности, что наглядно и ощутили на себе жители востока страны.

Смог накануне окутал и столицу. Наиболее густые массы вредных веществ над городом наблюдались на правом берегу Астаны, особенно в тех районах, где население частного сектора до сих пор отапливает свои дома углем.

В целом же вчера трудно дышать было жителям целого ряда городов Казахстана. По данным "Казгидромета", неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха были зафиксированы в городах Алматы, Астана, Шымкент, Актобе, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Караганда, Темиртау, Павлодар, Кокшетау, Костанай и Петропавловск.

"Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов: штиль, слабый ветер, туман, инверсия", - пояснили в госметеослужбе.

Источник: КТК

Напомним, летом Минэкологии РК опубликовало на портале "Открытых НПА" проект концепции развития экологической культуры. В документе специалисты рассказали о причинах загрязнения воздуха в Казахстане.

Ранее также отмечалось, что в Алматы качество воздуха является одной из актуальнейших проблем. Так, алматинцы нередко жалуются на смог, окутавший мегаполис. Одной из главных причин загрязнения воздуха ранее горожане и эксперты называли ТЭЦ, которые используют уголь.

При этом в прошлом году алматинцы написали петицию на имя президента Касым-Жомарта Токаева, в которой потребовали признать в мегаполисе экологическую катастрофу. Тогда эксперты также заявляли, что 97% выбросов в Алматы приходится на долю теплоэнергетики.

А еще годом ранее в городе проходил санкционированный митинг за чистый воздух. Его главной целю было выразить обеспокоенность состоянием экологии южной столицы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2194043-pochemu-astanu-i-eshche-12-kazahstanskih-gorodov-okutal-silnyy-smog-obyasnili-ekologi/

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