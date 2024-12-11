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Эзотерика

У жителей каких регионов Казахстана чаще всего выявляют онкологические болезни

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Палата в больнице
Больничная палата. Иллюстративное фото: Semen Salivanchuk / Getty Images

Эксперты проанализировали экологическое состояние городов в Казахстане. Выяснилось, где чаще всего люди заболевают опасными заболеваниями из-за плохой экологии, передает Finprom.kz.

Согласно данным РГП "Казгидромет", худшее состояние атмосферного воздуха по Казахстану наблюдается в Астане и Караганде - там уровень загрязнения очень высокий. Экологически неблагополучными также являются Алматы, Усть-Каменогорск, Туркестан, Петропавловск, Костанай, Уральск и Актобе.

Наиболее безопасными оказались лишь Кокшетау, Кызылорда и Талдыкорган (с этого года).

На основе этой информации Бюро национальной статистики ежегодно публикует данные о заболеваемости в экологически неблагоприятных регионах Казахстана - Алматы, ВКО (в зоне Семипалатинского ядерного полигона), Кызылординская область (в зоне Приаралья) и Карагандинская область, где расположен крупный комбинат.

Показатели в наиболее загрязненных регионах
Показатели в наиболее загрязненных регионах. Скриншот: Finprom.kz

В 2023 году заболеваемость туберкулезом была выше среднего по РК в Кызылординской, ВКО и Карагандинской областях, но только среди мужчин. Показатели по другим заболеваниям также были хуже средних по стране.

Заболеваемость онкологией
Заболеваемость онкологией. Скриншот: Finprom.kz

Заболеваемость злокачественными новообразованиями в 2023 году была значительно выше, чем в целом по стране, в Алматы, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях. Республиканский уровень составил 231,8 на 100 тыс. женщин и 184,3 на 100 тыс. мужчин.

В ВКО эти показатели были почти вдвое выше: 395,5 на 100 тыс. женщин и 339,9 на 100 тыс. мужчин. В области, как отмечают аналитики, в целом самый высокий по стране уровень онкозаболеваемости.

Высокие показатели также были в Павлодарской (352,1 и 299,9) и Северо-Казахстанской (364,7 и 328,7) областях. Наименьшая заболеваемость была в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях и Шымкенте.

Летом жители столицы жаловались на грязный воздух и неприятные запахи. Многие винили во всем возросшее количество автомобилей. В "Казгидромете" в ответ на это заявили, что причин такого явления несколько.

В Минэкологии же сообщили, что ведут борьбу с предприятиями, осуществляющими выбросы вредных веществ в атмосферу. Чтобы "оздоровить" окружающую среду, ведомство планирует обязать промышленные объекты устанавливать оборудование по последнему слову техники.

28 ноября сразу в 13 городах Казахстана зафиксировали сильное загрязнение воздуха. Экологи объяснили, почему так произошло.

Перед этим в Усть-Каменогорске из-за сильного смога даже отменили очные занятия в школах на пару дней. Вынужденные передвигаться по городу жители спасались специальными средствами защиты органов дыхания.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2198966-u-zhiteley-kakih-regionov-kazahstana-chashche-vsego-vyyavlyayut-onkologicheskie-bolezni/

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