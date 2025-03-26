Как допустили заражение роженицы ВИЧ в Кызылорде, рассказала глава Минздрава

Глава Минздрава Акмарал Альназарова в кулуарах мажилиса высказалась о случае заражения роженицы ВИЧ в Кызылординской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Акмарал Альназарова напомнила, что данный случай произошел в перинатальном центре.

"Соответствующие расследования были проведены всеми республиканскими центрами, которые координируют данную службу. И было выявлено, что пациент, который в итоге стал источником заражения, сдавал кровь в серонегативное окно. То есть он был заражен, но анализ крови еще этого не показывал: есть серопозитивное и серонегативное окно.

Вот этот случай у нас произошел, мы соответствующие выводы для себя сделали, сейчас приказы вносим, изменения и так далее. Поэтому на данном этапе, именно на этапе оказания медицинской помощи, здесь прямого, умышленного нарушения каких-то стандартов не было", - сказала она.

По ее словам, этот инкубационный период ни клинически, ни инструментально, ни лабораторно не подтверждается.

"Сегодня эта пациентка получает соответствующее лечение полностью за счет бюджета, находится на контроле, у ребенка анализы все отрицательные, он у нас тоже на контроле. Такая ситуация в мире, к сожалению, такие казуистические случаи случаются.

Соответствующие нормативно-правовые акты для того, чтобы исключить и усилить контроль, мы вносим сейчас. Соответствующую работу проводит Комитет санэпидконтроля", - добавила министр.

Напомним, в январе текущего года Альназарова уже комментировала факт заражения роженицы в Кызылорде. По имеющейся на тот момент у СМИ информации, женщину заразили ВИЧ в перинатальном центре Кызылорды. По их данным, это случилось при переливании крови после тяжелых родов. Тогда Альназарова сообщила, что проводится расследование.

В июне прошлого года мы писали о казахстанце, заразившем ВИЧ женщину, с которой жил, в результате чего она умерла. А в июле 2023 года в управлении общественного здравоохранения Алматы сообщили, что выявили заражение пациентов ЦГКБ Алматы ВИЧ-инфекцией. После Минздрав начал расследование по факту выявления ВИЧ у пациентов в центральной городской клинической больнице Алматы.

Вскоре в результате расследования был выявлен вероятный нулевой пациент. Также сообщалось, что руководство больницы в Алматы, где выявили случаи ВИЧ, отстранили от работы.