Заражение роженицы ВИЧ: в Минздраве проводят расследование

Глава Минздрава в кулуарах мажилиса прокомментировала информацию о заражении роженицы из Кызылорды вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), передает корреспондент NUR.KZ

Журналисты сообщили о появившейся в соцсетях информации о том, что женщину заразили ВИЧ в перинатальном центре Кызылорды. По их данным, это случилось при переливании крови после тяжелых родов.

Представители СМИ попросили Акмарал Альназарову рассказать, насколько данная информация соответствует действительности.

"Случай на контроле Министерства здравоохранения. Проводится соответствующее расследование. Говорить о том, что никого не привлекли к ответственности, мы не можем", - заявила в ответ Акмарал Альназарова.

Напомним, в июле 2023 года в управлении общественного здравоохранения Алматы сообщили, что выявили заражение пациентов ЦГКБ Алматы ВИЧ-инфекцией. После Минздрав начал расследование по факту выявления ВИЧ у пациентов в центральной городской клинической больнице Алматы.

Вскоре в результате расследования был выявлен вероятный нулевой пациент. Также сообщалось, что руководство больницы в Алматы, где выявили случаи ВИЧ, отстранили от работы.