Казахстанец заразил ВИЧ женщину, с которой жил, в результате чего она умерла

В Шахтинском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в заражении вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ВС РК, дело рассматривалось по ст.118 ч.2 УК.

Судом установлено, что в 2015 году мужчине был поставлен диагноз ВИЧ. Он был предупрежден об уголовной ответственности за уклонение от лечения и заражение других, а также необходимости соблюдения мер предосторожности.

В 2016-2023 годах он проживал с женщиной, не уведомив ее о своем заболевании. В результате он заразил потерпевшую ВИЧ-инфекцией, вследствие чего она скончалась.

Вина подсудимого была подтверждена заключением судебно-медицинской экспертизы, согласно которой смерть потерпевшей наступила от ВИЧ-инфекции с развитием вторичных заболеваний, и другими материалами дела.

Подсудимый вину не признал.

По делу смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств не установлено. Отягчающим признано причинение правонарушением тяжких последствий - смерти потерпевшей.

Суд признал подсудимого виновным по ст.118 ч.2 УК и приговорил его к 4 годам лишения свободы. Ему назначено принудительное лечение.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Добавим, что согласно ст.118 ч.2 УК заражение другого лица ВИЧ лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Также в прошлом году вынесли приговор жителю Темиртау, который зная, что у него ВИЧ, намеренно заражал своих партнеров. Указывалось, что мужчина на протяжении 10 лет вступал в половые контакты с другими людьми, которых при этом не предупреждал о болезни. В итоге его приговорили к 6 годам 6 месяцам лишения свободы.