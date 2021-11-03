Врач назвал необходимые меры для защиты от ОРВИ дома

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Врач рассказал, какие меры необходимо предпринять, чтобы не заболеть ОРВИ, передает РИА Новости.

"Чтобы снизить риск заболевания ОРВИ, находясь дома, надо поддерживать комфортный уровень температуры и правильно проветривать помещения, покидая комнату и не допуская сквозняков", - говорит главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Такие же меры необходимо предпринимать, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией. Потому что частицы вируса могут находиться на поверхностях или в воздухе, а уборка и проветривание снижают их концентрацию.

"Однако, в первую очередь, чтобы защитить себя от инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса, необходимо вакцинироваться. Особенно важно вакцинироваться пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, так как они чаще других переносят коронавирус в тяжелой форме", - объяснил Тяжельников.

Ранее терапевт назвал опасные препараты для лечения COVID-19 в домашних условиях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1940236-vrach-nazval-neobhodimye-mery-dlya-zaschity-ot-orvi-doma/