Терапевт назвал опасные при лечении COVID-19 в домашних условиях препараты

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Терапевт рассказал в Facebook о препаратах, которые нельзя принимать при лечении COVID-19 дома.

Терапевт Александр Мельников обратил внимание, что перечислил в посте препараты, которыми не стоит лечиться в домашних условиях без вмешательства врачей.

Как говорит врач, антибиотики не действуют на коронавирус, поэтому его нельзя применять ни при амбулаторном лечении, ни при пневмонии. В таких случаях подобный метод может навредить.

Единственное - случаи, когда COVID-19 сочетается, к примеру, с ангиной, отитом, пиелонефритом или острым гнойным гайморитом. Но такое случается редко.

При тяжелом течении COVID-19 врачи в отдельных случаях применяют антикоагулянты. В противном случае этот вид препарата не приносит никакой пользы.

"Как известно, антикоагулянты никак не влияют на развитие воспалительного процесса при ковиде, не предупреждают цитокиновый шторм и вообще не лечат ковид, за исключением одной немаловажной роли - предупреждения тромбозов и тромбоэмболий. Последние при коронавирусной инфекции нередко становятся причиной тяжелых осложнений и даже смерти больных. Но - только у тяжелых больных, в основном находящихся в стационарах и фактически прикованных к постели", - объяснил Мельников.

Также нет никаких данных о лечении COVID-19 витаминами, минеральными и натуральными веществами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940098-terapevt-nazval-opasnye-pri-lechenii-covid-19-v-domashnih-usloviyah-preparaty/