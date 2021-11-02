Вышло постановление о смягчении карантина в Нур-Султане

Главный государственный санитарный врач города Нур-Султан Сархат Бейсенова подписала постановление "О смягчении ограничительных и карантинных мер в городе". Документ опубликован на официальном сайте столичного департамента санитарно-эпидемиологического контроля.
Согласно документу, жителям и гостям города Нур-Султан предписано строго соблюдать следующие требования:
- запрет на проведение и участие в массовых мероприятиях, включая марафоны, спортивные, семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому (банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки и др.), за исключением проведения мероприятий, на обьектах участвующих в проекте «Ashyq», а также запрет на организацию и участие в митингах, шествиях, сходах и др.;
- не посещать объекты, чья деятельность не возобновлена либо запрещена: боулинг-центры, компьютерные клубы, PlayStation клубы, бильярдные, караоке, цирки, батуты, ночные клубы, букмекерские конторы и игровые клубы, в том числе розыгрыш лотерей, детские развлекательные центры, детские игровые комнаты, игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, в том числе ледовые и роликовые катки, кроме расположенных в спортивных объектах (за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq»);
- для входа на объекты предпринимательства, участвующие в проекте «Ashyq», необходимо использовать мобильное приложение «Ashyq», в т.ч. других платформ (к примеру, аналог на платформе в eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, Альфа-Банк, сайт www.ashyq.kz);
- при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при пребывании в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.
Руководителям предприятий, организаций, субъектам предпринимательства обеспечить:
ограничение допуска на работу в очном режиме работников не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев, при наличии обязательного ПЦР-тестирования (1 раз в 7 дней)) предприятий, организаций и субъектов предпринимательства согласно перечню, установленного Главным государственного врача Республики Казахстан.
Акимату города Нур-Султан, Палате предпринимателей города Нур-Султан (по согласованию), Управлению общественного здравоохранения города Нур-Султан, территориальным управлениям Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султан, субъектам предпринимательства города Нур-Султан:
продолжить реализацию проекта «Ashyq» на следующих объектах предпринимательства:
- фитнес-клубы, включая йога центры;
- спа-центры;
- бани, сауны, бассейны;
- компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;
- боулинг клубы;
- кинотеатры;
- театры и филармонии;
- объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;
- объекты общественного питания по типу столовых;
- межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
- межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;
- бильярдные клубы;
- концертные залы;
- добровольные участники;
- караоке;
- выставки;
- океанариум;
- марафоны;
- спортивные мероприятия со зрителями;
- аэропорты;
- лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;
- детские развлекательные центры (крытые);
- цирки;
- отели, гостиницы;
- центры обслуживания населения;
- железнодорожные вокзалы и автовокзалы;
- рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);
- детские оздоровительные центры (для работников (персонала));
- букмекерские конторы;
- центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;
Также в документе предписано:
- обеспечить реализацию проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства в соответствии с критериями для «желтой» зоны предусмотренных постановлением от 24 сентября 2021 года.
- разрешить деятельность объектов, не участвующих в проекте «Ashyq» в соответствии с критериями для «желтой» зоны, предусмотренных постановлением от 10 сентября.
Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, то есть сегодня. С полным текстом документа можно ознакомиться здесь>>>
Напомним, что ранее карантин смягчили также и в Алматы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940214-vyshlo-postanovlenie-o-smyagchenii-karantina-v-nur-sultane/