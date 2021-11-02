Вышло постановление о смягчении карантина в Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Главный государственный санитарный врач города Нур-Султан Сархат Бейсенова подписала постановление "О смягчении ограничительных и карантинных мер в городе". Документ опубликован на официальном сайте столичного департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Согласно документу, жителям и гостям города Нур-Султан предписано строго соблюдать следующие требования:

запрет на проведение и участие в массовых мероприятиях, включая марафоны, спортивные, семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому (банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки и др.), за исключением проведения мероприятий, на обьектах участвующих в проекте «Ashyq», а также запрет на организацию и участие в митингах, шествиях, сходах и др.; не посещать объекты, чья деятельность не возобновлена либо запрещена: боулинг-центры, компьютерные клубы, PlayStation клубы, бильярдные, караоке, цирки, батуты, ночные клубы, букмекерские конторы и игровые клубы, в том числе розыгрыш лотерей, детские развлекательные центры, детские игровые комнаты, игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, в том числе ледовые и роликовые катки, кроме расположенных в спортивных объектах (за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq»); для входа на объекты предпринимательства, участвующие в проекте «Ashyq», необходимо использовать мобильное приложение «Ashyq», в т.ч. других платформ (к примеру, аналог на платформе в eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, Альфа-Банк, сайт www.ashyq.kz); при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при пребывании в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.

Руководителям предприятий, организаций, субъектам предпринимательства обеспечить:

ограничение допуска на работу в очном режиме работников не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев, при наличии обязательного ПЦР-тестирования (1 раз в 7 дней)) предприятий, организаций и субъектов предпринимательства согласно перечню, установленного Главным государственного врача Республики Казахстан.

Акимату города Нур-Султан, Палате предпринимателей города Нур-Султан (по согласованию), Управлению общественного здравоохранения города Нур-Султан, территориальным управлениям Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султан, субъектам предпринимательства города Нур-Султан:

продолжить реализацию проекта «Ashyq» на следующих объектах предпринимательства:

фитнес-клубы, включая йога центры;

спа-центры;

бани, сауны, бассейны;

компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;

боулинг клубы;

кинотеатры;

театры и филармонии;

объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;

объекты общественного питания по типу столовых;

межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;

бильярдные клубы;

концертные залы;

добровольные участники;

караоке;

выставки;

океанариум;

марафоны;

спортивные мероприятия со зрителями;

аэропорты;

лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;

детские развлекательные центры (крытые);

цирки;

отели, гостиницы;

центры обслуживания населения;

железнодорожные вокзалы и автовокзалы;

рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);

детские оздоровительные центры (для работников (персонала));

букмекерские конторы;

центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;

Также в документе предписано:

обеспечить реализацию проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства в соответствии с критериями для «желтой» зоны предусмотренных постановлением от 24 сентября 2021 года.

разрешить деятельность объектов, не участвующих в проекте «Ashyq» в соответствии с критериями для «желтой» зоны, предусмотренных постановлением от 10 сентября.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, то есть сегодня. С полным текстом документа можно ознакомиться здесь>>>

Напомним, что ранее карантин смягчили также и в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940214-vyshlo-postanovlenie-o-smyagchenii-karantina-v-nur-sultane/