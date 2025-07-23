Время приема врачей увеличат в поликлиниках Казахстана
Опубликовано:
Директор Республиканского центра первичной медико-санитарной помощи Министерства здравоохранения Айгуль Касымова в СЦК рассказала, как будет улучшена работа поликлиник в стране, передает NUR.KZ.
Айгуль Касымова сообщила, что на сегодня более 20 млн человек прикреплены в поликлиниках Казахстана.
"В текущем году усовершенствована нормативно-правовая база, направленная в первую очередь на повышение качества и доступности медпомощи. Одним из ключевых НПА первичного здравоохранения является стандарт оказания первичной медико-санитарной помощи.
В новой редакции предложено увеличить продолжительность времени приема врача первичного здравоохранения - то есть на участках наши коллеги если ранее принимали 4-5 часов, то сейчас пролонгируется до 6 часов приема", - сказала она.
По словам спикера, это позволит более тщательно обследовать пациента, назначать более эффективное лечение, позволит качественно осуществлять динамическое наблюдение, а также реализовывать важные направления первичного здравоохранения - профилактика и ранее выявление заболеваний.
Также отметим, что ранее в связи с жалобами на длительное ожидание приезда скорой помощи и с целью повышения эффективности работы экстренной службы министерством здравоохранения были внесены изменения в правила работы мобильных бригад при поликлиниках, обслуживающих вызовы 4 категории срочности.
Изменения вступили в силу 1 мая текущего года.
Согласно изменениям:
- мобильные бригады при поликлиниках работают в часы их функционирования - с 8:00 до 20:00;
- вызовы 4 категории срочности (например, повышенное давление, температура, легкие травмы), не представляющие угрозы жизни, перенаправлются мобильным бригадам ПМСП в рабочее время поликлиник;
- после 20:00 и в выходные дни все вызовы, включая 4 категорию обслуживаются бригадами скорой помощи.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2268123-vremya-priema-vrachey-uvelichat-v-poliklinikah-kazahstana/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах