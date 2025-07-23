Время приема врачей увеличат в поликлиниках Казахстана

Директор Республиканского центра первичной медико-санитарной помощи Министерства здравоохранения Айгуль Касымова в СЦК рассказала, как будет улучшена работа поликлиник в стране, передает NUR.KZ.

Айгуль Касымова сообщила, что на сегодня более 20 млн человек прикреплены в поликлиниках Казахстана.

"В текущем году усовершенствована нормативно-правовая база, направленная в первую очередь на повышение качества и доступности медпомощи. Одним из ключевых НПА первичного здравоохранения является стандарт оказания первичной медико-санитарной помощи.

В новой редакции предложено увеличить продолжительность времени приема врача первичного здравоохранения - то есть на участках наши коллеги если ранее принимали 4-5 часов, то сейчас пролонгируется до 6 часов приема", - сказала она.

По словам спикера, это позволит более тщательно обследовать пациента, назначать более эффективное лечение, позволит качественно осуществлять динамическое наблюдение, а также реализовывать важные направления первичного здравоохранения - профилактика и ранее выявление заболеваний.

Также отметим, что ранее в связи с жалобами на длительное ожидание приезда скорой помощи и с целью повышения эффективности работы экстренной службы министерством здравоохранения были внесены изменения в правила работы мобильных бригад при поликлиниках, обслуживающих вызовы 4 категории срочности.

Изменения вступили в силу 1 мая текущего года.

Согласно изменениям:

мобильные бригады при поликлиниках работают в часы их функционирования - с 8:00 до 20:00;

вызовы 4 категории срочности (например, повышенное давление, температура, легкие травмы), не представляющие угрозы жизни, перенаправлются мобильным бригадам ПМСП в рабочее время поликлиник;

после 20:00 и в выходные дни все вызовы, включая 4 категорию обслуживаются бригадами скорой помощи.

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