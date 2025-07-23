Медсестры будут проводить прием пациентов в Казахстане

Сегодня на пресс-конференции в СЦК директор РЦПМСП МЗ РК Айгуль Касымова рассказала об усилении роли медсестер в системе здравоохранения, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале Службы центральных коммуникаций, роль медсестры в системе здравоохранения значительно усилена - одним из ключевых направлений реформы ПМСП является внедрение самостоятельного сестринского приема.

По словам директора Республиканского центра первичной медико-санитарной помощи МЗ РК Айгуль Касымовой, это не просто перераспределение нагрузки - это принципиально новый уровень роли медицинской сестры в системе здравоохранения.

"Пациенты получают доступ к медицинской сестре не только как к помощнику врача, но как к полноценному специалисту, проводящему прием. На приеме осуществляется опрос и идентификация социальных и психологических рисков. Далее проводится объективный осмотр пациента.

После этого медицинская сестра ставит сестринский диагноз, выполняет сестринские вмешательства в соответствии с классификатором, оформляет выписки, а также выписывает бесплатные рецепты, если они ранее были назначены врачом, и дает рекомендации по плану динамического наблюдения. То есть таким образом оптимизируется маршрут пациента", - отметила спикер.

Добавим, также Айгуль Касымова в СЦК рассказала, как будет улучшена работа поликлиник в стране - в частности, время приема врачей увеличат в поликлиниках Казахстана.

А вчера в министерстве здравоохранения рассказали, какие изменения ждут систему обязательного соцмедстрахования в следующем году.

Также отметим, что ранее в связи с жалобами на длительное ожидание приезда скорой помощи и с целью повышения эффективности работы экстренной службы министерством здравоохранения были внесены изменения в правила работы мобильных бригад при поликлиниках, обслуживающих вызовы 4 категории срочности.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.