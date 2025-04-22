Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Как будет работать скорая помощь с 1 мая в Казахстане, рассказали в Минздраве

Опубликовано:

Скорая помощь
Скорая помощь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министерство здравоохранения Казахстана напомнило гражданам о новых правилах вызова скорой помощи, которые начнут работать с 1 мая текущего года, передает NUR.KZ.

"В связи с жалобами на длительное ожидание приезда скорой помощи и с целью повышения эффективности работы экстренной службы Министерством здравоохранения вносятся изменения в правила работы мобильных бригад при поликлиниках, обслуживающих вызовы 4 категории срочности", - отметили в ведомстве.

Данные изменения вступают в силу с 1 мая текущего года.

Как подчеркнули в Минздраве они не ограничивают права граждан на вызов экстренной помощи по номеру 103.

Вызовы VI категории срочности касаются состояний, не угрожающих жизни пациента, при которых отсутствует непосредственная и потенциальная угроза жизни и здоровью пациента, но требующие медицинского вмешательства.

Что изменится с 1 мая:

  • мобильные бригады при поликлиниках будут работать в часы их функционирования — с 8:00 до 20:00;
  • вызовы VI категории срочности (например, повышенное давление, температура, легкие травмы), не представляющие угрозы жизни, будут перенаправляться мобильным бригадам ПМСП в рабочее время поликлиник;
  • после 20:00 и в выходные дни все вызовы, включая VI категорию, как и прежде, будут обслуживаться бригадами скорой помощи.

"Как показывает статистика, более 50% вызовов скорой помощи относятся к VI категории срочности и связаны с обострениями хронических заболеваний. Нужно признать, что такие вызовы отвлекают ресурсы от пациентов с состояниями, представляющими угрозу жизни, которым необходима немедленная помощь", - пояснили в Минздраве.

В министерстве полагают, что, изменения позволят оптимизировать нагрузку, сократить время ожидания и повысить эффективность всей системы СМП.

"Теперь мобильные бригады первичной медико-санитарной помощи будут выезжать на вызовы и осуществлять плановые посещения пациентов на дому. Это позволит обеспечивать своевременное наблюдение за состоянием здоровья граждан и оперативно реагировать на ухудшения состояния, особенно у пациентов с хроническими заболеваниями", - пояснили в ведомстве.

Мобильные бригады ПМСП формируются из расчета одна бригада на 25 тыс. населения. Они работают по месту проживания или фактического пребывания пациента, независимо от прикрепления.

Подчеркивается, что в случае необходимости мобильные бригады могут сопровождать узконаправленные специалисты, в частности, детям помощь будет оказываться с участием педиатра, взрослым - с привлечением узких специалистов (кардиологов, невропатологов и других врачей) в зависимости от характера и степени тяжести состояния пациента. Такой подход обеспечит более качественное адресное медицинское обслуживание.

Механизм вызова скорой помощи остается прежним - набрав номер 103, граждане могут вызвать экстренную медицинскую помощь в любое время суток.

В случаях, когда состояние пациента представляет непосредственную угрозу жизни, бригада скорой помощи приедет независимо от дня недели и времени суток.

Время прибытия мобильной бригады ПМСП на вызов - до 60 минут.

Для более срочных категорий предусмотрены нормативы: 10 минут - для вызовов первой категории, 15 - для второй и 30 - для третьей.

По информации Минздрава, за первый квартал этого года службы скорой помощи в Казахстане обслужили свыше 2, 1 млн вызовов. Наиболее многочисленные обращения были зарегистрированы по VI категории срочности - 763 463 вызова, из которых свыше 518 тысяч были обслужены мобильными бригадами ПМСП. Количество вызовов по I категории составило 104 443, по II категории - 642 312, по III - 574 580 вызовов.

️Показатель успешной реанимации за отчетный период вырос до 55,6%, что отражает положительную динамику в качестве оказания экстренной помощи.

"Министерство здравоохранения РК подчеркивает: вызов скорой медицинской помощи остается доступным для каждого, кто нуждается в экстренной помощи. Изменения направлены на повышение эффективности системы, сокращение времени ожидания и улучшение медицинского обслуживания на всех уровнях", - заключили в ведомстве.

Согласно информации на сайте "Электронного правительства", для вызова скорой медицинской помощи необходимы следующие сведения:

  • фамилия, имя, отчество (при его наличии), возраст и пол пациента;
  • данные по состоянию пациента и обстоятельства несчастного случая, травмы или заболевания;
  • адрес и телефон, а также ориентировочные данные по проезду к месту нахождения пациента.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2238024-kak-budet-rabotat-skoraya-pomoshch-s-1-maya-v-kazahstane-rasskazali-v-minzdrave/