Как будет работать скорая помощь с 1 мая в Казахстане, рассказали в Минздраве

Министерство здравоохранения Казахстана напомнило гражданам о новых правилах вызова скорой помощи, которые начнут работать с 1 мая текущего года, передает NUR.KZ.

"В связи с жалобами на длительное ожидание приезда скорой помощи и с целью повышения эффективности работы экстренной службы Министерством здравоохранения вносятся изменения в правила работы мобильных бригад при поликлиниках, обслуживающих вызовы 4 категории срочности", - отметили в ведомстве.

Данные изменения вступают в силу с 1 мая текущего года.

Как подчеркнули в Минздраве они не ограничивают права граждан на вызов экстренной помощи по номеру 103.

Вызовы VI категории срочности касаются состояний, не угрожающих жизни пациента, при которых отсутствует непосредственная и потенциальная угроза жизни и здоровью пациента, но требующие медицинского вмешательства.

Что изменится с 1 мая:

мобильные бригады при поликлиниках будут работать в часы их функционирования — с 8:00 до 20:00;

вызовы VI категории срочности (например, повышенное давление, температура, легкие травмы), не представляющие угрозы жизни, будут перенаправляться мобильным бригадам ПМСП в рабочее время поликлиник;

после 20:00 и в выходные дни все вызовы, включая VI категорию, как и прежде, будут обслуживаться бригадами скорой помощи.

"Как показывает статистика, более 50% вызовов скорой помощи относятся к VI категории срочности и связаны с обострениями хронических заболеваний. Нужно признать, что такие вызовы отвлекают ресурсы от пациентов с состояниями, представляющими угрозу жизни, которым необходима немедленная помощь", - пояснили в Минздраве.

В министерстве полагают, что, изменения позволят оптимизировать нагрузку, сократить время ожидания и повысить эффективность всей системы СМП.

"Теперь мобильные бригады первичной медико-санитарной помощи будут выезжать на вызовы и осуществлять плановые посещения пациентов на дому. Это позволит обеспечивать своевременное наблюдение за состоянием здоровья граждан и оперативно реагировать на ухудшения состояния, особенно у пациентов с хроническими заболеваниями", - пояснили в ведомстве.

Мобильные бригады ПМСП формируются из расчета одна бригада на 25 тыс. населения. Они работают по месту проживания или фактического пребывания пациента, независимо от прикрепления.

Подчеркивается, что в случае необходимости мобильные бригады могут сопровождать узконаправленные специалисты, в частности, детям помощь будет оказываться с участием педиатра, взрослым - с привлечением узких специалистов (кардиологов, невропатологов и других врачей) в зависимости от характера и степени тяжести состояния пациента. Такой подход обеспечит более качественное адресное медицинское обслуживание.

Механизм вызова скорой помощи остается прежним - набрав номер 103, граждане могут вызвать экстренную медицинскую помощь в любое время суток.

В случаях, когда состояние пациента представляет непосредственную угрозу жизни, бригада скорой помощи приедет независимо от дня недели и времени суток.

Время прибытия мобильной бригады ПМСП на вызов - до 60 минут.

Для более срочных категорий предусмотрены нормативы: 10 минут - для вызовов первой категории, 15 - для второй и 30 - для третьей.

По информации Минздрава, за первый квартал этого года службы скорой помощи в Казахстане обслужили свыше 2, 1 млн вызовов. Наиболее многочисленные обращения были зарегистрированы по VI категории срочности - 763 463 вызова, из которых свыше 518 тысяч были обслужены мобильными бригадами ПМСП. Количество вызовов по I категории составило 104 443, по II категории - 642 312, по III - 574 580 вызовов.

️Показатель успешной реанимации за отчетный период вырос до 55,6%, что отражает положительную динамику в качестве оказания экстренной помощи.

"Министерство здравоохранения РК подчеркивает: вызов скорой медицинской помощи остается доступным для каждого, кто нуждается в экстренной помощи. Изменения направлены на повышение эффективности системы, сокращение времени ожидания и улучшение медицинского обслуживания на всех уровнях", - заключили в ведомстве.

Согласно информации на сайте "Электронного правительства", для вызова скорой медицинской помощи необходимы следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при его наличии), возраст и пол пациента;

данные по состоянию пациента и обстоятельства несчастного случая, травмы или заболевания;

адрес и телефон, а также ориентировочные данные по проезду к месту нахождения пациента.