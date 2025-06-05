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В Казахстане растет количество случаев клещевого энцефалита, заявили в Минздраве

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Клещ на человеке
Клещ. Иллюстративное фото: rbkomar / Getty Images

В Казахстане за первые полгода к врачам после укуса клещей обратились 8 840 человек, из них 3 444 - дети до 14 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения РК, с начала года в Казахстане зарегистрировано 17 случаев клещевого энцефалита, что на 11 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Северо-Казахстанской области - 6 случаев, в том числе на территориях, ранее не считавшихся эндемичными. Это свидетельствует о расширении ареала распространения иксодовых клещей, что связано с изменением климата и ранним наступлением жары, отмечается в публикации.

Также в Акмолинской области пострадали 4 человека, в Восточно-Казахстанской - 3, Алматинской - 2 человека, в Павлодарской области и в Алматы зарегистрировано по 1 случаю заражения.

За первые полгода к врачам после укуса клещей обратились 8 840 человек, из них 3 444 - дети до 14 лет. 88% пострадавших (7 736 чел.) получили экстренную профилактику иммуноглобулином.

Оставшиеся 12% не получили препарат по ряду причин: нахождение вне эндемичной зоны, позднее обращение, самоотвод, вакцинация в анамнезе и др.

Также сообщается, что санэпидслужбы провели весенний тур противоклещевой обработки. Созданы санитарные защитные зоны вокруг 279 неблагополучных (эндемичных по ККГЛ) населенных пунктов.

Рекомендации для населения

Во время пребывания в природной среде, особенно в эндемичных по клещевому энцефалиту и ККГЛ районах:

  • используйте репелленты для обработки открытых участков тела и одежды;
  • надевайте закрытую одежду: рубашки с длинными рукавами, брюки заправляйте в носки, голову закрывайте косынкой или капюшоном;
  • регулярно осматривайте одежду и тело;
  • при обнаружении клеща незамедлительно обратитесь в медицинскую организацию;
  • при самостоятельном удалении соблюдайте осторожность: не тяните клеща резко, при отрыве хоботка - удалите его как занозу, место укуса обработайте йодом, тщательно вымойте руки.

Напомним, ранее в мае сообщалось о нашествии клещей в Северо-Казахстанской области: там клещами были укушены свыше 400 человек, больше сотни из них дети и подростки.

До этого в апреле алматинцам рассказали, куда они могут обратиться в случае укуса клеща. Отмечалось, что в этом году один из снятых с людей клещ оказался энцефалитным.

Также в апреле Министерство здравоохранения обратилось к казахстанцам из-за Конго-Крымской геморрагической лихорадки - граждан предупредили, что заболевание передается через укусы клещей.

Добавим, что в июле прошлого года мужчина скончался после укуса клеща на юге Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2252721-v-kazahstane-rastet-kolichestvo-sluchaev-kleshchevogo-encefalita-zayavili-v-minzdrave/