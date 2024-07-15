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Мужчина скончался после укуса клеща на юге Казахстана

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Человек на койке
Палата. Иллюстративное фото: pixabay.com

61-летний житель Туркестанской области скончался после заражения вирусом Конго-крымской геморрагической лихорадки. Недуг выявили еще у нескольких человек, передает Otyrar.kz.

Как сообщило управление здравоохранения Шымкента, трое горожан заразились Конго-крымской геморрагической лихорадкой. Двое пролечились в инфекционной больнице и вскоре были выписаны домой. Еще один пациент, 61-летний мужчина из Сайрамского района, умер. Отмечается, что он поступил в больницу в очень тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался спустя три дня, не приходя в сознание.

Сообщается также, что сейчас под подозрением находится еще один человек, его анализы на Конго-крымскую геморрагическую лихорадку проверяются.

По информации издания, основные переносчики недуга - иксодовые клещи. Они нападают на теплокровных животных и людей с наступлением тепла. Случаи ККГЛ часто фиксируют весной и осенью.

Добавим, на официальном сайте ВОЗ говорится, что вирус Конго-крымской геморрагической лихорадки передается людям в основном от клещей и домашнего скота. Передача от человека человеку может происходить в результате тесного контакта с кровью, выделениями, органами или другими жидкостями организма инфицированных людей.

При этом вакцины от недуга не существует.

Вирус ККГЛ вызывает вспышки тяжелой вирусной геморрагической лихорадки с коэффициентом летальности 10-40%.

Симптомы появляются внезапно с повышенной температуры, миалгии (мышечной боли), головокружения, боли и ригидности шеи, боли в спине или пояснице, головной боли, воспаления глаз и фотофобии (чувствительности к свету).

Может наблюдаться тошнота, рвота, диарея, боль в области живота и боль в горле, за которыми следуют резкие перепады настроения и спутанность сознания. Через два-четыре дня возбуждение может смениться сонливостью, депрессией и утомляемостью, а боль в области живота может локализоваться в правой верхней части с определяемой гепатомегалией (увеличением печени).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2134446-muzhchina-skonchalsya-posle-ukusa-kleshcha-na-yuge-kazahstana/

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