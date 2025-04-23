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Эзотерика

Передается через укусы клещей: Минздрав обратился к казахстанцам из-за смертельно опасного заболевания

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Клещ на человеке
Клещ. Иллюстративное фото: rbkomar / Getty Images

Министерство здравоохранения обратилось к казахстанцам из-за Конго-Крымской геморрагической лихорадки - граждан предупредили, что заболевание передается через укусы клещей, передает NUR.KZ.

"В связи с сезонным подъемом активности клещей, которые являются переносчиками опасных заболеваний, Министерство здравоохранения призывает население строго соблюдать меры предосторожности при нахождении на открытой местности и при уходе за домашними животными", - предупредили в ведомстве.

Конго-Крымская геморрагическая лихорадка - опасное вирусное заболевание, которое передается преимущественно через укусы клещей, отметили в Минздраве.

Специалисты рекомендовали:

  • использовать отпугивающие аэрозольные репелленты и закрытую одежду;
  • ежедневно осматривать кожу и одежду;
  • избегать контакта с кровью животных без защиты;
  • проводить противоклещевую обработку животных и скотопомещений, расположенных в природных очагах.

Как подчеркнули в Минздраве, вакцины против ККГЛ в настоящее время не существует.

"Учитывая, что при несвоевременно начатом лечении заболевание ККГЛ может закончиться смертельным исходом, при укусе клеща необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью", - призвали медики.

Казахстанцев предупредили,что не рекомендуется удалять клещей самостоятельно.

В ведомстве напомнили, что на территории Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей и города Шымкент имеются природные очаги Конго-Крымской геморрагической лихорадки.

"Основной причиной существования природных очагов является обитание на этой территории иксодовых клещей, которые являются основными переносчиками ККГЛ, при этом клещи паразитируют на домашних и диких животных", - объяснили в Минздраве.

Наибольшее число пострадавших людей от укусов клещей регистрируется в мае-июне, ежегодное количество которых варьируют от 7 до 15 тыс. случаев.

В этом году в медицинские организации эндемичных областей с жалобами на укусы клещей обратилось 434 человека.

"В целях профилактики укусов клещей санитарно-эпидемиологической службой в регионах созданы санитарные защитные зоны вокруг 149 неблагополучных по ККГЛ населенных пунктов. Охвачено противоклещевой обработкой 354 830 голов скота, в 155 населенных пунктах прошла дезинсекция скотопомещений", - добавили в Минздраве.

Ранее заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова предупредила жителей южной столицы об опасности энцефалита, который также переносят клещи.

Недавно был зафиксирован случай, когда снятый с человека клещ оказался энцефалитным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2238552-peredaetsya-cherez-ukusy-kleshchey-minzdrav-obratilsya-k-kazahstancam-iz-za-smertelno-opasnogo-zabolevaniya/