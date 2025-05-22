Укушенных втрое больше: о нашествии клещей предупредили казахстанцев

За последние недели в Северо-Казахстанской области клещами были укушены свыше 400 человек, больше сотни из них дети и подростки, сообщает Седьмой канал.

По информации телеканала, на севере страны сезонное нашествие клещей, они буквально атакуют жителей Северо-Казахстанской области. За последние полтора месяца в регионе укушены клещами свыше 400 человек, больше сотни из них дети и подростки. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, укушенных втрое больше.

Эпидемиологи говорят, что такое агрессивное поведение насекомых нормальное явление в это время года, и столь массовое распространение вредителей связано с ранним наступлением тепла. Поэтому они советуют быть более осторожными на отдыхе на природе.

Тем временем, в зонах с высоким риском нападения клещей сейчас проводят мероприятия по их уничтожению и вакцинации людей. На сегодня иммунизацию прошли около 600 жителей региона. При этом, пять человек сейчас находятся в больницах у них диагностирован клещевой энцефалит.

"В текущем году зарегистрировано 5 случаев клещевого энцефалита, три случая в городе Петропавловске, два в Кызылжарском районе. Летальных исходов нет у нас, больные чувствуют себя нормально", - заявила главный специалист областного департамента санэпидконтроля Гулида Джакеева.

В апреле этого года алматинцам рассказали, куда они могут обратиться в случае укуса клеща. Отмечалось, что в этом году один из снятых с людей клещ оказался энцефалитным.

Также в апреле Министерство здравоохранения обратилось к казахстанцам из-за Конго-Крымской геморрагической лихорадки - граждан предупредили, что заболевание передается через укусы клещей.

Добавим, что в июле прошлого года мужчина скончался после укуса клеща на юге Казахстана.