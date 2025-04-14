Снятый с человека клещ оказался энцефалитным в Алматы

Куда алматинцы могут обратиться в случае укуса клеща, рассказали в ДСЭК города. Отмечается, что в этом году один из снятых с людей клещ оказался энцефалитным, передает NUR.KZ.

Как рассказала во время брифинга на площадке РСК заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова, окрестности города являются эндемичной территорией, где распространены клещи, которые являются переносчиками клещевых инфекций.

"С начала эпидсезона по состоянию на сегодняшний день в медицинские организации с укусами клещей обратилось 186 человек, что по сравнению с аналогичным периодом находится на том же уровне. Количество среди них детей - 48% или 89 детей. Всем своевременно оказана экстренная медицинская помощь. По показаниям введен противоклещевой иммуноглоблин", - рассказала Асель Калыкова.

По ее словам, с начала текущего года случаев клещевых инфекций не зарегистрированы. В 2024 году было зарегистрировано три случая клещевого энцефалита среди невакцинированных лиц. Все заболевшие своевременно получили стационарное лечение, отметила спикер.

По ее словам, в случае обнаружения присосавшегося клеща нужно обратиться в травмпункты не позднее четвертого дня после присасывания клеща. Там пострадавшему окажут помощь и проведут осмотр, также по показаниям будет введен иммуноглобулин против клещевого энциклита.

"В городе оказание экстренной помощи лицам пострадавшим от укуса клещей осуществляется в пяти травматологических пунктах, четыре из которых обслуживают взрослое население - ЦГКБ, ГКБ №4, ГКБ №7 и БСНП. Одно медицинское учреждение - это Центр детской неотложной медицинской помощи - обслуживает детей всех районов города", - рассказала Калыкова.

По ее словам, от энцефалита можно получить вакцину, в основном, ей подлежат лица, работающие в природных условиях или проживающие в зонах, эндемичных по клещевому энцефалиту.

"Вакцина показана для лиц в возрасте от 16 лет и старше. Первичный курс вакцинации состоит из трех доз для формирования иммунитета. Первую и вторую дозу предпочтительно вводить в зимние периоды, то есть перед активизацией клещей, которая происходит весной, с интервалом от 1 до 3 месяцев.

Третью дозу следует вводить через 5-12 месяцев после введения второй дозы. Ревакцинация проводится через 3 года после введения третьей дозы. Дальнейшая ревакцинация лицам до 60 лет проводится через 5 лет, а лицам старше 60 лет - через 3 года. Для лиц, не успевших получить прививки зимой, предусмотрена экстренная схема иммунизации", - заявила Калыкова.

В период активности клещей при посещении гор, лесов, во время отдыха в окрестностях города рекомендуется соблюдать меры предосторожности, например, надевать светлую однотонную одежду с длинными рукавами, которая должна плотно прилегать к телу, брюки необходимо заправлять в носки, на голову надеть косынку или кепку, отметила спикер. Она посоветовала использовать репелленты, которые отпугивают клещей, и проводить частые самоосмотры или взаимоосмотры одежды, тела и вещей.

По возвращению домой внимательно осмотреть одежду и тело на предмет наличия клещей.

"В первой декаде текущего эпидсезона на маршрутах клещей не обнаружено. С начала сезона активности клещей в этом году в филиале Национального центра экспертизы Алматы исследовано 34 экземпляра клеща, снятых с людей, которые были собраны с территории отдыха.

Из них в одной пробе определен антиген клещевого энцефалита. По словам пострадавшего, укус клеща произошел на территории Алматинской области", - заявила Калыкова.