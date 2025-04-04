Роженица и малыш умерли в больнице на юге Казахстана: наказаны чиновники и врачи

В Жамбылской области медиков и должностных лиц наказали после смерти роженицы и ее ребенка в шуской больнице, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, трагическая история случилась еще в марте. 25-летняя беременная попала в районную больницу по показаниям. Уже в роддоме она впала в кому, потеряла ребенка и спустя 12 дней скончалась.

Специальная комиссия выяснила: районные медики, как в поликлинике, так и в больнице, неправильно поставили диагноз. А вместо своего лечения должны были отправить к коллегам в Тараз.

В итоге своих должностей на время следствия лишились главврач шуской больницы и заведующая родильным отделением. Строгий выговор получили исполняющий обязанности управления здравоохранения региона и его заместитель по охране здоровья матери и ребенка.

К слову, регион уже несколько месяцев живет без непосредственного начальника в здравоохранении. Руководителя подозревали в получении взятки. Дело в итоге закрыли. Но кабинет почему-то до сих пор пустует.

"Были выявлены нарушения при оказании своевременной медицинской квалифицированной помощи. Одной из причин нарушения при оказании медицинской помощи явилась недооценка состояния тяжести беременной на всех уровнях оказания медицинской помощи. Не обратили внимания, что у нее отеки, что у нее снижение диуреза. Неправильная трактовка была диагноза", - сообщила и. о. заместителя руководителя управления здравоохранения Жамбылской области Карагоз Сагингалиева.

Источник: КТК