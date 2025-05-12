"Не "женский вирус": зачем вакцинировать мальчиков в Казахстане от ВПЧ, ответил депутат

Депутат Асхат Аймагамбетов сообщил, что обратился к главе Минздрава с вопросом о включении мальчиков в программу добровольной вакцинации от ВПЧ в Казахстане, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Telegram-канале Асхата Аймагамбетова.

"На прошлой неделе мы обратились к министру здравоохранения с вопросом, который на встречах поднимали родители. А именно - о включении мальчиков в программу добровольной вакцинации от ВПЧ", - написал депутат.

Он напомнил, что сейчас в Казахстане девочки могут бесплатно получить прививку от вируса папилломы человека.

"Это огромное достижение и решение, которое спасает тысячи жизней. Теперь же мы предлагаем расширить эту практику.

ВПЧ не "женский вирус". ВПЧ вызывает не только рак шейки матки, но и рак гортани, ротовой полости, прямой кишки и у мужчин. И есть много стран, где мальчиков вакцинируют наравне с девочками.

Поэтому мы предложили на добровольных началах предоставить возможность получения вакцины.

Вакцину сложно найти в аптеках, поэтому важно обеспечить доступ для всех желающих со стороны государства.

Надеемся на то, что Минздрав поддержит эту инициативу. Потому что мальчики тоже в группе риска. Их здоровье не должно оставаться за скобками", - заявил депутат.

Напомним, ранее в конце апреля в Минздраве высказались в пользу вакцинации мальчиков против ВПЧ.

"С 1 сентября 2024 года вакцинацию начали мы среди девочек. Сегодня поднимаются вопросы, в том числе среди депутатов и среди населения, по вакцинации не только девочек, но и мальчиков.

Есть предложение по расширению возрастных границ и не ограничиваться 11 годами. Международный опыт сегодня показывает, что фактически с 9 лет прививают, и в том числе вот ваши предложения. Сегодня они рассматриваются. И я думаю, что это очень логичное и правильное предложение", - отметила министр Акмарал Альназарова.

Также напомним, в январе 2023 года экс-министр здравоохранения Ажар Гиният сообщала, что в ближайшие годы в Казахстане начнут вакцинацию от ВПЧ, однако вводить вакцину будут только с согласия родителей.

Гиният также подчеркивала, что вакцинация от вируса папилломы человека женщин, которые уже ведут половую жизнь, неэффективна.

Позже появился соответствующий проект постановления, в котором было указано, что в качестве профилактики онкологических заболеваний планируется в 2024-2025 годы организовать и провести вакцинацию девочек-подростков в возрасте 11 лет от вируса папилломы человека с охватом не менее 95% от целевой группы.

В середине января 2024 года появилось предложение вакцинировать против вируса папилломы человека в Казахстане не только девочек, но и мальчиков.

Позже бывший вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова озвучивала бюджет предстоящей кампании по вакцинации девочек в Казахстане против ВПЧ.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова в конце прошлого года в кулуарах форума по образованию в Астане рассказала, как проходит вакцинация против вируса папилломы человека и отреагировала на опасения населения касательно прививок.