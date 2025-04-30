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Мальчиков в Казахстане хотят прививать от распространенного в мире вируса

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Мальчику делают прививку
Врач делает мальчику прививку: Freepik

Глава Минздрава Акмарал Альназарова рассказала, могут ли в Казахстане начать вакцинацию мальчиков против вируса папилломы человека (ВПЧ), передает корреспондент NUR.KZ.

В Минздраве высказались в пользу вакцинации мальчиков против ВПЧ, а сама министр Акмарал Альназарова признала актуальность вопроса.

"С 1 сентября 2024 года вакцинацию начали мы среди девочек. Сегодня поднимаются вопросы, в том числе среди депутатов и среди населения, по вакцинации не только девочек, но и мальчиков.

Есть предложение по расширению возрастных границ и не ограничиваться 11 годами. Международный опыт сегодня показывает, что фактически с 9 лет прививают, и в том числе вот ваши предложения. Сегодня они рассматриваются. И я думаю, что это очень логичное и правильное предложение", - отметила она.

Параллельно, добавила министр, рассматривается возможность вакцинации взрослых.

"От взрослого населения тоже поступают такие запросы. Из республиканского бюджета в прошлом году и в этом году выделены средства на девочек 11 лет. Поэтому этот вопрос требует или дополнительных средств, или дополнительной проработки. Вопрос сейчас в работе у нас", - резюмировала глава Минздрава.

Напомним, в январе 2023 года экс-министр здравоохранения Ажар Гиният сообщала, что в ближайшие годы в Казахстане начнут вакцинацию от ВПЧ, однако вводить вакцину будут только с согласия родителей.

Гиният также подчеркивала, что вакцинация от вируса папилломы человека женщин, которые уже ведут половую жизнь, неэффективна.

Позже появился соответствующий проект постановления, в котором было указано, что в качестве профилактики онкологических заболеваний планируется в 2024-2025 годы организовать и провести вакцинацию девочек-подростков в возрасте 11 лет от вируса папилломы человека с охватом не менее 95% от целевой группы.

В середине января 2024 года появилось предложение вакцинировать против вируса папилломы человека в Казахстане не только девочек, но и мальчиков.

Позже бывший вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова озвучивала бюджет предстоящей кампании по вакцинации девочек в Казахстане против ВПЧ.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова в конце прошлого года в кулуарах форума по образованию в Астане рассказала, как проходит вакцинация против вируса папилломы человека и отреагировала на опасения населения касательно прививок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2240928-malchikov-v-kazahstane-hotyat-privivat-ot-rasprostranennogo-v-mire-virusa/