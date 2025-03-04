Здоровье

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Фотосъемку пациентов введут во всех поликлиниках Алматы до конца года

Опубликовано:

Система Face ID в поликлиниках Алматы
Система Face ID в поликлиниках Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В поликлиниках Алматы запускают систему идентификации пациентов с Face ID - до конца года такое новшество будет внедрено во всех поликлиниках города, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщает пресс-служба акимата, в поликлиниках Алматы внедряется система Face ID для идентификации пациентов, которая позволит исключить случаи приписок, повысить прозрачность медицинского учета.

"Пациенты смогут подтвердить свой визит с помощью шестизначного кода через сервис "Цифровые документы". До конца года система будет внедрена во всех поликлиниках Алматы. В настоящее время Face ID используется в 70% городских поликлиник", - сообщили в акимате.

Отмечается, что пилотный проект реализуется совместно с республиканским центром электронного здравоохранения и Центром информационных технологий "Даму".

"Внедрение цифровых технологий в здравоохранение - это шаг к повышению качества медицинских услуг. Использование Face ID обеспечит точную идентификацию пациентов, что особенно важно при назначении лечения, выписке рецептов для амбулаторного лекарственного обеспечения.

Мы продолжим работу по цифровизации первичной медико-санитарной помощи, чтобы сделать медицинские услуги более доступными и удобными для жителей города", - отметила руководитель Управления общественного здравоохранения Алматы Асия Аканова.

Напомним, в начале сентября прошлого года стало известно, что в больницах Казахстана внедрят Face-ID для подтверждения факта получения пациентами медицинских услуг. Глава Минздрава Акмарал Альназарова тогда объяснила такую меру борьбой с приписками.

Ведь еще летом, после выявленных аудитом нарушений в работе Минздрава, министр Альназарова признала, что проблемы с приписками в поликлиниках страны есть.

"Для того чтобы исключить приписки, по крайней мере, чтобы минимизировать такие риски, мы планируем интегрировать свою базу данных с данными соответствующих госорганов. Письмо руководству правительства мною было направлено. Сейчас жду соответствующего решения", - сказала тогда министр.

Также в конце октября глава МЦРИАП рассказал, когда в Казахстане улучшат защиту медицинских данных казахстанцев. По его словам, ведомство будет предлагать соответствующие поправки.

Уже в ноябре стало известно, что уже с 2025 года для идентификации пациентов в поликлиниках установят камеры, которые будут распознавать лица через Face ID.

"Face ID - это собственная разработка Минздрава. Там два способа (идентификации пациентов - прим. ред.): через Face ID или цифровые документы eGov - там есть шестизначный код или QR-код. Никаких затрат на это нужно: просто сделать интеграцию", - пояснили тогда в Минздраве.

Однако такие новшества в сфере медицины, по мнению экспертов по кибербезопасности, могут вызвать ряд проблем, особенно при нестабильном интернет-соединении. Основные угрозы связаны с возможной утечкой биометрических данных или несанкционированным доступом к ним.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2225292-fotosemku-pacientov-ustanovyat-vo-vseh-poliklinikah-almaty-do-konca-goda/