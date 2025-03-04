Фотосъемку пациентов введут во всех поликлиниках Алматы до конца года

В поликлиниках Алматы запускают систему идентификации пациентов с Face ID - до конца года такое новшество будет внедрено во всех поликлиниках города, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщает пресс-служба акимата, в поликлиниках Алматы внедряется система Face ID для идентификации пациентов, которая позволит исключить случаи приписок, повысить прозрачность медицинского учета.

"Пациенты смогут подтвердить свой визит с помощью шестизначного кода через сервис "Цифровые документы". До конца года система будет внедрена во всех поликлиниках Алматы. В настоящее время Face ID используется в 70% городских поликлиник", - сообщили в акимате.

Отмечается, что пилотный проект реализуется совместно с республиканским центром электронного здравоохранения и Центром информационных технологий "Даму".

"Внедрение цифровых технологий в здравоохранение - это шаг к повышению качества медицинских услуг. Использование Face ID обеспечит точную идентификацию пациентов, что особенно важно при назначении лечения, выписке рецептов для амбулаторного лекарственного обеспечения.

Мы продолжим работу по цифровизации первичной медико-санитарной помощи, чтобы сделать медицинские услуги более доступными и удобными для жителей города", - отметила руководитель Управления общественного здравоохранения Алматы Асия Аканова.

Напомним, в начале сентября прошлого года стало известно, что в больницах Казахстана внедрят Face-ID для подтверждения факта получения пациентами медицинских услуг. Глава Минздрава Акмарал Альназарова тогда объяснила такую меру борьбой с приписками.

Ведь еще летом, после выявленных аудитом нарушений в работе Минздрава, министр Альназарова признала, что проблемы с приписками в поликлиниках страны есть.

"Для того чтобы исключить приписки, по крайней мере, чтобы минимизировать такие риски, мы планируем интегрировать свою базу данных с данными соответствующих госорганов. Письмо руководству правительства мною было направлено. Сейчас жду соответствующего решения", - сказала тогда министр.

Также в конце октября глава МЦРИАП рассказал, когда в Казахстане улучшат защиту медицинских данных казахстанцев. По его словам, ведомство будет предлагать соответствующие поправки.

Уже в ноябре стало известно, что уже с 2025 года для идентификации пациентов в поликлиниках установят камеры, которые будут распознавать лица через Face ID.

"Face ID - это собственная разработка Минздрава. Там два способа (идентификации пациентов - прим. ред.): через Face ID или цифровые документы eGov - там есть шестизначный код или QR-код. Никаких затрат на это нужно: просто сделать интеграцию", - пояснили тогда в Минздраве.

Однако такие новшества в сфере медицины, по мнению экспертов по кибербезопасности, могут вызвать ряд проблем, особенно при нестабильном интернет-соединении. Основные угрозы связаны с возможной утечкой биометрических данных или несанкционированным доступом к ним.