Фотосъемка пациентов в поликлиниках: эксперты опасаются утечки данных

В поликлиниках Казахстана с начала года действует система фотосъемки пациентов. Однако эксперты по кибербезопасности обеспокоены возможной утечкой данных пациентов, сообщает 31 канал.

В казахстанских поликлиниках камеры начали фиксировать пациентов, чтобы снизить случаи приписок. Всего за несколько секунд камера фиксирует присутствие пациента, а снимок сразу же отправляется в цифровую медицинскую базу данных.

Медперсонал уже воспринимает это нововведение как часть повседневной работы. Пациентам же предстоит привыкнуть к тому, что фотофиксация становится нормой в системе здравоохранения. Однако, как оказалось, не все пациенты согласны на фотофиксацию.

"Некоторые пациенты спрашивают: "Для чего фотофиксация?". Мы им объясняем, что это новое правило. Но если человек не хочет проходить фотофиксацию, он может предоставить специальный код, который можно найти на портале Egov.kz. Большинство соглашаются. Тех, кто отказывается, немного", - отмечает врач-инфекционист поликлиники №1 Шымкента Жанайым Муратбеккызы.

Отмечается, что нововведение внедрили для повышения прозрачности и усиления контроля за оказанием медицинских услуг. Только за прошлый год в медицинских организациях страны выявили более 23 тысяч фальшивых записей к врачам на 208 миллионов тенге.

"Все стоит какую-то материальную стоимость, и чтобы пациент получил, оно фиксируется. Потому что, например, есть скрининги, и многие их не проходят, а это оплачивается. Прописывается, что пациент был. Банки же все хотят, чтобы их (клиентов - прим. ред.) камера снимала, это фото нигде не будет использоваться, просто факт присутствия", - рассказывает эксперт в сфере здравоохранения Вячеслав Локшин.

Однако эксперты по кибербезопасности говорят, что нововведение может вызвать ряд проблем, особенно при нестабильном интернет-соединении. Основные угрозы связаны с возможной утечкой биометрических данных или несанкционированным доступом к ним.

"При получении какой-либо услуги в микрофинансовых организациях достаточно приложить фотографии с удостоверения личности, и банки некоторые используют эту методологию. Важно регулярно менять и обновлять эту систему. Вопрос к самой технологии - насколько она качественно проработана", - считает аккаунт-менеджер по работе с корпоративными клиентами Айдар Жубандыков.

Децентрализованное хранение информации, применение надежного шифрования и строгий контроль доступа к базам данных, как отмечается в сюжете, должны стать основой этой системы. Такой комплексный подход позволит минимизировать риски и укрепить доверие к новым цифровым технологиям в медицине.

Напомним, в начале сентября прошлого года стало известно, что в больницах Казахстана внедрят Face-ID для подтверждения факта получения пациентами медицинских услуг. Министр здравоохранения Акмарал Альназарова тогда объяснила такую меру борьбой с приписками.

Ведь еще летом, после выявленных аудитом нарушений в работе Минздрава, министр Альназарова признала, что проблемы с приписками в поликлиниках страны есть.

"Для того чтобы исключить приписки, по крайней мере, чтобы минимизировать такие риски, мы планируем интегрировать свою базу данных с данными соответствующих госорганов. Письмо руководству правительства мною было направлено. Сейчас жду соответствующего решения", - сказала тогда министр.

Также в конце октября глава МЦРИАП рассказал, когда в Казахстане улучшат защиту медицинских данных казахстанцев. По его словам, ведомство будет предлагать соответствующие поправки.

Уже в ноябре стало известно, что уже с 2025 года для идентификации пациентов в поликлиниках установят камеры, которые будут распознавать лица через Face ID.

"Face ID - это собственная разработка Минздрава. Там два способа (идентификации пациентов - прим. ред.): через Face ID или цифровые документы eGov - там есть шестизначный код или QR-код. Никаких затрат на это нужно: просто сделать интеграцию", - пояснили тогда в Минздраве.