Санврачи сделали заявление из-за сообщений о новом варианте коронавируса в Казахстане

В Казахстане назвали фейком распространяемую информацию о новом варианте коронавируса, передает NUR.KZ со ссылкой на комитет санитарно-эпидемиологического контроля страны.

По данным, опубликованных на сайте комитета, в мессенджерах распространяется информация о якобы новом варианте коронавируса COVID-Omicron XBB. Сообщается, что она является фейком.

"Эпидемиологическая ситуация в республике по коронавирусной инфекции стабильная. С начала 2025 года в стране зарегистрировано 51 случай КВИ, летальных случаев нет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заболеваемость снижена в 7 раз.

Следует отметить отсутствие роста госпитализации с КВИ, что подтверждает течение КВИ в большинстве случаев в легкой форме. Так, по последним данным секвенирования, в Казахстане, как и во всем мире, циркулируют различные варианты штамма Омикрон", - сказано в сообщении.

В комитете добавили, что ситуация с коронавирусной инфекцией находится под контролем.

Отметим, что информацию о мутировавшем варианте коронавируса Omicron XBB в Казахстане опровергли еще в 2023 году. С тех пор данный фейк периодически опроверга санврачи.

Напомним, в начале этого года в Казахстане, как и во всем мире, обсуждали метапневмовирус. Тогда сообщалось, что метапневмовирус человека выявляют у заболевших по всему Китаю: у пациентов больниц по всей стране обнаружили грипп, риновирус и метапневмовирус человека.

После этого в Минздраве сообщали, в каких регионах Казахстана был выявлен метапневмовирус - всего с начала эпидсезона зафиксировано 30 случаев заболевания. А в "СК-Фармации" опубликовали заявление о наличии лекарственных препаратов на фоне сообщений о выявленных случаях метапневмовируса.

О вирусе высказывался и Касым-Жомарт Токаев.

"Сейчас все говорят о новой инфекции. Не нужно создавать ажиотаж. Нужно и дальше развивать сотрудничество с Китаем", - считает глава государства.