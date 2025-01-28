Top.Mail.Ru
Здоровье

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Санврачи сделали заявление из-за сообщений о новом варианте коронавируса в Казахстане

Опубликовано:

Лаборант с пробирками в руках
Лаборант с пробирками в руках. Иллюстративное фото: pexels.com

В Казахстане назвали фейком распространяемую информацию о новом варианте коронавируса, передает NUR.KZ со ссылкой на комитет санитарно-эпидемиологического контроля страны.

По данным, опубликованных на сайте комитета, в мессенджерах распространяется информация о якобы новом варианте коронавируса COVID-Omicron XBB. Сообщается, что она является фейком.

"Эпидемиологическая ситуация в республике по коронавирусной инфекции стабильная. С начала 2025 года в стране зарегистрировано 51 случай КВИ, летальных случаев нет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заболеваемость снижена в 7 раз.

Следует отметить отсутствие роста госпитализации с КВИ, что подтверждает течение КВИ в большинстве случаев в легкой форме. Так, по последним данным секвенирования, в Казахстане, как и во всем мире, циркулируют различные варианты штамма Омикрон", - сказано в сообщении.

В комитете добавили, что ситуация с коронавирусной инфекцией находится под контролем.

Отметим, что информацию о мутировавшем варианте коронавируса Omicron XBB в Казахстане опровергли еще в 2023 году. С тех пор данный фейк периодически опроверга санврачи.

Напомним, в начале этого года в Казахстане, как и во всем мире, обсуждали метапневмовирус. Тогда сообщалось, что метапневмовирус человека выявляют у заболевших по всему Китаю: у пациентов больниц по всей стране обнаружили грипп, риновирус и метапневмовирус человека.

После этого в Минздраве сообщали, в каких регионах Казахстана был выявлен метапневмовирус - всего с начала эпидсезона зафиксировано 30 случаев заболевания. А в "СК-Фармации" опубликовали заявление о наличии лекарственных препаратов на фоне сообщений о выявленных случаях метапневмовируса.

О вирусе высказывался и Касым-Жомарт Токаев.

"Сейчас все говорят о новой инфекции. Не нужно создавать ажиотаж. Нужно и дальше развивать сотрудничество с Китаем", - считает глава государства.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2215961-sanvrachi-sdelali-zayavlenie-iz-za-informacii-v-seti-o-novom-variante-koronavirusa-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie