"Смертелен и нелегко обнаружить": в Cети вновь появилась рассылка о новом штамме COVID-19

Казахстанцы в мессенджерах пересылают информацию о мутировавшем варианте коронавируса Omicron XBB. Данное сообщение является старым фейком, передает Stopfake.kz.

Фактчекеры отмечают, что это сообщение распространяется в Сети уже год. При этом пересылают его не только казахстанцы, но и пользователи других стран. Минздрав РК к данной рассылке не имеет никакого отношения.

Между тем сообщается, что о варианте SARS-CoV-2 Omicron XBB стало известно в августе прошлого года. При этом сам Omicron был обнаружен в ноябре 2021 года.

"Вирус вытеснил более ранние мутации – "альфа", "бета" и "дельта" и породил новые. В начале января 2023 года в мире зарегистрировали Omicron XBB.1.5. Его симптомы были похожи на обычную простуду.

В марте 2023 года ВОЗ перестала называть Omicron вирусом, вызывающим обеспокоенность. Хотя его варианты по-прежнему остаются под наблюдением и классифицируются как представляющие интерес", – говорится в публикации.

Распространяемый фейк. Скриншот: stopfake.kz

Летом текущего года американские врачи выявили новый штамм "пирола" (BA.2.86), который содержал более 30 мутаций по сравнению с Omicron XBB.1.5.

В сентябре был обнаружен подвариант "пиролы" JD.1 – JN.1. Он уже распространился в США, Великобритании и странах ЕС. Ученые предполагают, что он более опасен, чем другие варианты. Однако необычных симптомов у него нет.

Тем временем коронавирус уже вошел в список сезонных заболеваний. А вирусологи в свою очередь советуют продолжать избегать людных мест, носить маски, соблюдать дистанцию и часто мыть руки.

Напомним, ранее сообщалось, что XBB.1.5 произошел от XBB, который начал циркулировать в Великобритании в сентябре 2022 года, но органы здравоохранения не нашли достаточных причин, чтобы классифицировать его как "вызывающий озабоченность".

У XBB была мутация, которая помогала ему "пробить" иммунную защиту организма, но ровно та же мутация снижала способность вируса проникать в клетки человека.

В августе ВОЗ заявила, что новый штамм COVID-19 Eris вызвал интерес исследователей. Он может быстро распространяться, однако несет низкий риск для здоровья населения.

В октябре в Минздраве РК официально подтвердили появление в стране нового штамма коронавируса Eris.

Сегодня мы писали, что эксперты ВОЗ заявили о стремительном распространении нового штамма COVID-19 JN.1. Данный вариант уже вызвал повышенный интерес исследователей.