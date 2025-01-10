"Выписывали "липовые рецепты": процесс выдачи бесплатных лекарств меняют в Казахстане

По рекомендации Антикора вносится изменение в систему выдачи бесплатных лекарств - установлены факты несвоевременной поставки медпрепаратов, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщает Антикор в Telegram-канале, в области Абай в ходе внешнего анализа коррупционных рисков в сфере здравоохранения установлены факты несвоевременной поставки медпрепаратов единым дистрибьютором - ТОО "СК-Фармация".

Такая практика, как уверены в ведомстве, приводила к дефициту бесплатных лекарств, а пациенты вынужденно приобретали их за собственные средства.

"В целях сокрытия реального положения в медицинских учреждениях выписывали "липовые рецепты". По документам пациенты были полностью обеспечены лекарствами. По итогам анализа во всех поликлиниках области Абай внедрена система выдачи бесплатных лекарств пациентам через QR-код в разделе "Социальный кошелек" приложения EGov Mobile.

На данный момент это является альтернативным способом получения лекарств, но уже демонстрирует положительные результаты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект по выдаче бесплатных лекарств пациентам через QR-код запущен в пилотном режиме, а по итогам планируется масштабировать его по всей республике.

В прошлом году сообщалось, что антикоррупционное ведомство выявило серьезные коррупционные риски в ТОО "СК-Фармация".

Позже главу Минздрава спросили, нужно ли отказаться от подведомственной МЗ компании "СК-Фармация", которая занимается лекарственным обеспечением населения.

Ранее мы сообщали, что, к примеру, в больницах Атырауской области выявлены факты игнорирования врачами обязанностей по предоставлению жителям бесплатных медикаментов.

Также около 4 тысяч пациентов, состоящих на учете в городских поликлиниках Шымкента, не получали положенные им бесплатные лекарства.

Отметим, что через "Социальный кошелек" казахстанцы могут получить бесплатные лекарства, используя QR-коды. Таким образом были уже выданы препараты на основе почти 1,4 млн рецептов.