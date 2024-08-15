Состоящих на учете пациентов лишали бесплатных лекарств в больницах Атырауской области

В больницах Атырауской области выявлены факты игнорирования врачами обязанностей по предоставлению жителям бесплатных медикаментов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Атырауской области, надзорным органом Жылыойского района выявлены факты игнорирования врачами обязанностей по предоставлению жителям гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

"Районной больницей необоснованно сокращено количество лиц, получающих бесплатные медикаменты. Также поставщиком не обеспечена своевременная поставка лекарственных средств.

По акту надзора 4 054 граждан, состоящие на учете в районной больнице с диагнозами "сахарный диабет, артериальная гипертензия", обеспечены лекарственными средствами (Джардинс, Инвокана, Тражента, Форсига и т.д.) в количестве 4 866 упаковок на сумму свыше 19 млн тенге. Конституционные права жителей восстановлены", - отмечается в сообщении ведомства.

Должностное лицо районной больницы, как сообщает надзорный орган, привлечено к дисциплинарной ответственности.

Напомним, в июле стало известно, что почти 40 препаратов перестанут бесплатно выдавать казахстанцам - Минздрав вносит поправки в Перечень лекарств для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан.

В начале мая владельцы аптек заявляли, что из-за введения обязательной маркировки лекарств будут вынуждены поднять цены как минимум на 5 процентов.

Позже министр здравоохранения Акмарал Альназарова на брифинге кабмина рассказала, когда начнут маркировать лекарства в Казахстане и как это отразится на ценах.

"Предварительный анализ по цене говорит о том, что максимум до 4% и минимум где-то 0,5% будет на одну упаковку увеличение стоимости в связи с тем, что при маркировке было дополнительно закуплено оборудование для аптечной сети. В целом я считаю, что такого существенного увеличения, значимого и ощутимого роста для населения это не повлечет", - заверила тогда глава Минздрава.

Однако финансовый аналитик Андрей Чеботарев ранее говорил, что, по его мнению, маркировка лекарств не должна привести к их сильному подорожанию. По словам эксперта, стоимость одного кода, которым будут маркироваться лекарства, составляет всего 3 тенге, а штамповать упаковки будут непосредственно на заводах и на таможенных складах. Поэтому аптекарям не нужно будет закупать какое-то специальное оборудование и заниматься маркировкой самостоятельно.

Тем не менее напомним, что в феврале в Казахстане уже фиксировался сильный рост цен на лекарства - примерно на 11% за год.