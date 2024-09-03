Состоящих на учете пациентов лишали бесплатных лекарств в поликлиниках Шымкента

Около 4 тысяч пациентов, состоящих на учете в городских поликлиниках Шымкента, не получали положенные им бесплатные лекарства, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

Прокуратурой Шымкента проведена проверка законности обеспечения бесплатными лекарственными средствами в медорганизациях города, в ходе которой и выявлены нарушения.

"Проверкой установлено, что около 4 тысяч пациентов, состоящих на диспансерном учете в 12 городских поликлиниках, не обеспечивались гарантированными государством бесплатными лекарствами. По акту надзора 3915 пациентов получили медикаменты", - говорится в сообщении прокуратуры, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается также, что 12 главных врачей привлечены к административной ответственности по статье 426 КоАП РК (Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий), с них взысканы штрафы на сумму свыше 2 млн тенге, а 108 медицинских работников привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что в больницах Атырауской области выявлены факты игнорирования врачами обязанностей по предоставлению жителям бесплатных медикаментов. В итоге после вмешательства прокуратуры региона 4 054 граждан, состоящие на учете в районной больнице с диагнозами "сахарный диабет, артериальная гипертензия", обеспечены лекарственными средствами.

Напомним, в июле стало известно, что почти 40 препаратов перестанут бесплатно выдавать казахстанцам - Минздрав вносит поправки в Перечень лекарств для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан.

В начале мая владельцы аптек заявляли, что из-за введения обязательной маркировки лекарств будут вынуждены поднять цены как минимум на 5 процентов.

Позже министр здравоохранения Акмарал Альназарова на брифинге кабмина рассказала, когда начнут маркировать лекарства в Казахстане и как это отразится на ценах.

"Предварительный анализ по цене говорит о том, что максимум до 4% и минимум где-то 0,5% будет на одну упаковку увеличение стоимости в связи с тем, что при маркировке было дополнительно закуплено оборудование для аптечной сети. В целом я считаю, что такого существенного увеличения, значимого и ощутимого роста для населения это не повлечет", - заверила тогда глава Минздрава.

Однако финансовый аналитик Андрей Чеботарев ранее говорил, что, по его мнению, маркировка лекарств не должна привести к их сильному подорожанию. По словам эксперта, стоимость одного кода, которым будут маркироваться лекарства, составляет всего 3 тенге, а штамповать упаковки будут непосредственно на заводах и на таможенных складах. Поэтому аптекарям не нужно будет закупать какое-то специальное оборудование и заниматься маркировкой самостоятельно.

Тем не менее напомним, что в феврале в Казахстане уже фиксировался сильный рост цен на лекарства - примерно на 11% за год.