Могут ли в Казахстане ввести карантин из-за метапневмовируса, ответила Есмагамбетова

Председатель правления Национального центра общественного здравоохранения Айжан Есмагамбетова заявила, что причин для ввода карантина из-за метапневмовируса в Казахстане нет, передает NUR.KZ.

Председатель Национального центра здравоохранения при Минздраве РК Айжан Есмагамбетова ответила на распространенные вопросы о метапневмовирусе. Видео с ответами было опубликовано на странице центра в .

В ходе интервью Есмагамбетова ответила на вопрос, планируется ли в стране усиление карантинных мер или введение масочного режима из-за метапневмовируса.

"Сейчас эпидемиологическая ситуация стабильная. Мы находимся в разгаре эпидсезона. Если сравнивать эпидсезоны прошлого года и этого года за аналогичный период, то мы увидим, что заболеваемость на 20% ниже. Как правило, в январе наблюдается подъем заболеваемости с последующим спадом к середине февраля.

Сейчас оснований для ввода карантина или ограничительных мер не существует. Сейчас нет причин для ввода ограничительных мер или карантина", - ответила Есмагамбетова.

Напомним, в конце прошлой недели стало известно, что метапневмовирус человека выявляют у заболевших по всему Китаю: у пациентов больниц по всей стране обнаружили грипп, риновирус и метапневмовирус человека.

После этого в Минздраве Казахстана высказались о вспышке метапневмовируса в Китае и дали пояснения касательно данной болезни. Также стало известно о выявленных в Казахстане случаях метапневмовируса. А в "СК-Фармации" опубликовали заявление о наличии лекарственных препаратов.

Кроме того, эксперты рассказали, насколько опасен метапневмовирус. Они опровергли слухи о том, что он может быть хуже коронавируса.