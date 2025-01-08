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Могут ли в Казахстане ввести карантин из-за метапневмовируса, ответила Есмагамбетова

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Қазақ тілінде оқу
Медицинская маска в руках крупным планом
Медицинская маска. Иллюстративное фото: pixabay.com

Председатель правления Национального центра общественного здравоохранения Айжан Есмагамбетова заявила, что причин для ввода карантина из-за метапневмовируса в Казахстане нет, передает NUR.KZ.

Председатель Национального центра здравоохранения при Минздраве РК Айжан Есмагамбетова ответила на распространенные вопросы о метапневмовирусе. Видео с ответами было опубликовано на странице центра в Facebook.

В ходе интервью Есмагамбетова ответила на вопрос, планируется ли в стране усиление карантинных мер или введение масочного режима из-за метапневмовируса.

"Сейчас эпидемиологическая ситуация стабильная. Мы находимся в разгаре эпидсезона. Если сравнивать эпидсезоны прошлого года и этого года за аналогичный период, то мы увидим, что заболеваемость на 20% ниже. Как правило, в январе наблюдается подъем заболеваемости с последующим спадом к середине февраля.

Сейчас оснований для ввода карантина или ограничительных мер не существует. Сейчас нет причин для ввода ограничительных мер или карантина", - ответила Есмагамбетова.

Напомним, в конце прошлой недели стало известно, что метапневмовирус человека выявляют у заболевших по всему Китаю: у пациентов больниц по всей стране обнаружили грипп, риновирус и метапневмовирус человека.

После этого в Минздраве Казахстана высказались о вспышке метапневмовируса в Китае и дали пояснения касательно данной болезни. Также стало известно о выявленных в Казахстане случаях метапневмовируса. А в "СК-Фармации" опубликовали заявление о наличии лекарственных препаратов.

Кроме того, эксперты рассказали, насколько опасен метапневмовирус. Они опровергли слухи о том, что он может быть хуже коронавируса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2209524-vvedut-li-v-kazahstane-karantin-i-masochnyy-rezhim-iz-za-metapnevmovirusa-otvet-minzdrava/

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