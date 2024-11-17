В США заявили о первом случае заражения тяжелым штаммом оспы обезьян

В США обнаружили первый случай заражения штаммом оспы обезьян clade I. Случай выявлен у человека, недавно приехавшего из Африки, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает издание, о первом случае заражения тяжелым штаммом оспы обезьян clade I заявили в США.

"Департамент здравоохранения обнаружил первый идентифицированный случай штамма clade I оспы обезьян в США. Подтвержденный случай произошел у человека, недавно приехавшего из Африки, и связан с текущей вспышкой штамма clade I в Центральной и Восточной Африке", - сообщает издание со ссылкой на американское ведомство.

Отмечается, что штамм clade I вызывает более тяжелое заболевание, чем уже попавший в США clade II. Однако по мнению департамента, текущая вспышка из-за тяжелого штамма может оказаться более простой в лечении, чем более ранние. Образцы завезенного в США вируса были отправлены в Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

"Пациент изолирован дома и восстанавливается. <...> Опасений или доказательств того, что штамм clade I распространяется в Калифорнии или США нет", - резюмировали в департаменте.

Напомним, 30 августа в Минздраве сделали заявление по поводу распространившейся в Сети информации, что оспу обезьян завезли в Астану. Ведомство сообщило, что информация не соответствует действительности, в фейковых публикациях было использовано видео, на котором проводились межведомственные учения по готовности к реагированию на случай завоза оспы обезьян.

Ранее мы писали, что санэпидслужба провела учения в аэропортах Алматы и Астаны с отработкой действий при обнаружении пассажиров с подозрением на инфекционные заболевания. В ходе учений был задействован условный больной оспой обезьян. Персонал прошел полный цикл мероприятий: от выявления симптомов у пассажира до его госпитализации и проведения необходимых противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий.

27 августа сообщалось, что и. о. главного государственного санитарного врача Казахстана подписал новое постановление, связанное с ситуацией с оспой обезьян в мире. Оно касается проведения санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения оспы обезьян в Казахстан.

Добавим, ранее вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев рассказал о том, что на сегодняшний день разработаны алгоритмы действий медицинских служб по различным сценариям развития событий, приняты меры для формирования необходимого запаса лекарственных средств.

Также санврачи опубликовали рекомендации для казахстанских туристов в связи с ситуацией с оспой обезьян в мире.

Помимо этого, меры контроля усилили на границе Казахстана из-за эпидемии оспы обезьян. И 20 августа премьер-министр Казахстана дал поручения в связи с ситуацией с оспой обезьян.

Отметим, что в середине августа гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.