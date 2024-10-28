Органы 39-летнего мужчины пересадили четырем казахстанцам

В Восточно-Казахстанской области органы 39-летнего мужчины были изъяты, чтобы спасти жизни 4 казахстанцев. Согласие дали родственники донора, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, в Восточно-Казахстанской областной больнице провели успешную трансплантацию органов четырем пациентам от посмертного донора.

"После констатации смерти мозга родственники 39-летнего донора дали согласие и пожертвовали органы четырем людям. В ходе мультиорганного забора были изъяты сердце, легкие и две почки.

Мужчине 1977 года рождения было пересажено сердце, женщине 1962 года рождения - легкие, ребенку 2015 года рождения - почка, а женщине 1966 года - другая почка. Таким образом спасены жизни четырех граждан страны", - говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, в 2023 году в Казахстане было зарегистрировано 7 посмертных доноров, что позволило пересадить 19 органов. На сегодня есть 6 посмертных доноров, что дало возможность пересадить 23 органа.

Сообщается, что на сегодня в листе ожидания Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медуслуг Минздрава находятся 4080 пациентов, нуждающихся в трансплантации почки, печени, сердца и комплексе "сердце-легкое".

Ранее мы писали, что органы 44-летней женщины пересадили 5 жителям Казахстана. Сообщалось, что родные женщины, у которой была констатирована смерть головного мозга, дали согласие на посмертное донорство.

Также сообщалось, что в Казахстане свыше 6,5 тысяч граждан дали согласие на посмертное донорство органов. При этом почти 90 тысяч казахстанцев добровольно отказались от трансплантологии.

В начале года в Казахстане предложили изымать органы умерших без согласия их родственников. Экс-глава Минздрава Ажар Гиният ранее заявляла, что сама готова стать посмертным донором.

Однако позже действующая глава Минздрава Акмарал Альназарова заявила, что в планах ведомства нет введения обязательного посмертного донорства, как это предлагалось ранее.

На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что трансплантация органов - пересадка органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) на другое место в организме или в другой организм.

Согласно статье 210 и пунктам 1 и 3 статьи 212 Кодекса РК от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения", донором может быть живой человек (прижизненный донор) и умерший (посмертный донор). Прижизненным донором органа и тканей может быть лицо:

в возрасте 18 лет и старше;

дееспособный;

выразивший письменное нотариально удостоверенное согласие на изъятие органа (части органа) и (или) тканей (части ткани) для дальнейшей трансплантации;

прошедшим всестороннее медицинское обследование, подтверждающее, что изъятие органа (части органа) не повлечет за собой необратимого расстройства его здоровья.

Решение о пересадке органа (части органа) от прижизненного донора в Казахстане принимает этическая комиссия, которая с целью исключения злоупотребления и повышения безопасности рассматривает все перечисленные выше подтверждающие документы, устанавливает генетическую связь между потенциальным реципиентом и прижизненным донором.

Посмертным донором может стать человек в возрасте 18 лет и старше, которому констатирована необратимая гибель головного мозга, органы (части органа) и (или) ткани (части ткани), которого могут быть использованы для трансплантации реципиенту. Органы одного посмертного донора могут спасти жизни порядка 7 человек.