Глава Минздрава ответила, согласна ли стать посмертным донором органов

Глава Минздрава Ажар Гиният сегодня в кулуарах мажилиса высказалась о посмертном донорстве в Казахстане – по ее словам, население должно быть готово к такому вопросу, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр здравоохранения Ажар Гиният заявила, что посмертное донорство – проблема многих стран.

"Здесь проблема не медицинская: здесь, скажем, есть морально-этические проблемы. Должно быть население готово к тому, чтобы после смерти оставить органы живым", – сказала она.

При этом она напомнила, что в Минздраве есть электронный регистр, в котором любой гражданин через "Электронное правительство" может высказать свою позицию по данному вопросу.

"На сегодня 40 тысяч казахстанцев высказали свою позицию, и из них 15% согласились. Эту работу будем проводить, большую информационную. В декабре были большие трансплантации, были два донора – и они спасли жизнь 9 человек. Будем обсуждать, составим законопроект", – добавила министр.

Журналисты задали Ажар Гиният уточняющий вопрос, согласна ли она лично на посмертное донорство.

"Согласна и изъявила желание", – ответила глава Минздрава.

Что нужно знать о посмертном донорстве органов?

На Единой платформе интернет-ресурсов госорганов говорится, что зарегистрировать свое волеизъявление на посмертное донорство гражданин Казахстана может двумя путями:

при непосредственном обращении в поликлинику по месту прикрепления, где ответственное лицо проверит документы, удостоверяющие личность и статус прикрепления, после чего предоставит соответствующую форму заявления (согласие или отзыв согласия/отказ). Заполненная форма заносится в регистр, а заявителю в течение 1 рабочего дня выдадут справку о регистрации волеизъявления, подписанную первым руководителем и скрепленную печатью организации ПМСП;

зарегистрировать свое волеизъявление на посмертное донорство можно через веб-портал "Электронного правительства".

В заявлении можно разрешить использовать все органы либо какие-то определенные. Впоследствии можно менять свое решение неограниченное количество раз.

Сама заявка бессрочная, ее не нужно обновлять или подтверждать через какое-то время. Решение принимается по последней зарегистрированной заявке человека.

Информация о том, кто зарегистрировал согласие или отказ, закрыты. К этой базе имеют доступ только три республиканских трансплантационных координатора и только после смерти человека.