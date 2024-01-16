Изымать органы умерших без согласия их родственников предлагают в Казахстане

Председатель правления фонда "Қазақстан халқына" считает, что в Казахстане необходимо поменять закон о трупном донорстве, передает сайт телеканала КТК.

Сейчас тысячи казахстанцев стоят в очереди, ожидая органов для пересадки. Большинство из них можно надеяться только на органы из-за рубежа, а именно – из тех стран, где не требуется разрешения родственников умерших людей на их изъятие.

"Врачи говорят, что не нужны никакие деньги фонда, нужно менять закон с тем, чтобы в нашей стране снова заработало трупное донорство. Мы провели соответствующую конференцию. Совместно с Минздравом мы в этой конференции участвовали – с тем, чтобы все-таки подвигнуть и правительство, и общественность к изменению закона о трансплантации, о трупном донорстве", - сообщил председатель правления фонда "Қазақстан халқына" Болат Жамишев.

Именно в фонд "Қазақстан халқына" поступают запросы на оплату покупки органов за границей. Ввиду того, что это очень дорого, денег на всех не хватает. Если бы закон позволял изымать органы умерших граждан нашей страны без согласия их родственников, это бы спасло тысячи жизней.

По данным телеканала, к этому часу трансплантации ждут почти 4 тысячи казахстанцев, в их числе 90 детей. Из-за предрассудков подавляющей части населения дождутся операций немногие, отмечается в материале.

Источник: КТК