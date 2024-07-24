Сколько казахстанцев согласны на посмертное донорство

В Казахстане свыше 6,5 тысяч граждан дали согласие на посмертное донорство органов. При этом почти 90 тысяч казахстанцев - добровольно отказались от трансплантологии, передает 24.kz.

Как сообщает телеканал, в Казахстане 6600 граждан согласны на посмертное донорство органов.

По словам главы Республиканского центра координации трансплантации Айдара Ситказинова, в стране наблюдается незначительный рост посмертного и прижизненного донорства.

Только в прошлом году, по данным спикера, в республике провели свыше 200 операций с согласия самих доноров.

Но отмечается и тот факт, что многие по-прежнему с опаской и недоверием относятся к трансплантации. Причина, по словам Ситказинова, - в недостатке информации, а также из-за религиозных и духовных предубеждений.

Так, с начала года врачи зарегистрировали 90% отказов со стороны родственников.

Напомним, что в начале года изымать органы умерших без согласия их родственников предложили в Казахстане. Экс-глава Минздрава Ажар Гиният ранее заявляла, что сама готова стать посмертным донором.

Однако позже глава Минздрава Акмарал Альназарова заявила, что в планах ведомства нет введения обязательного посмертного донорства, как это предлагалось ранее.

Накануне мы писали, что органы 44-летней женщины пересадили 5 жителям Казахстана. Сообщалось, что родные женщины, у которой была констатирована смерть головного мозга, дали согласие на посмертное донорство.

На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что трансплантация органов - пересадка органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) на другое место в организме или в другой организм.

Согласно статье 210 и пунктам 1 и 3 статьи 212 Кодекса РК от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения", донором может быть живой человек (прижизненный донор) и умерший (посмертный донор). Прижизненным донором органа и тканей может быть лицо:

в возрасте 18 лет и старше,

дееспособный,

выразивший письменное нотариально удостоверенное согласие на изъятие органа (части органа) и (или) тканей (части ткани) для дальнейшей трансплантации,

прошедшим всестороннее медицинское обследование, подтверждающее, что изъятие органа (части органа) не повлечет за собой необратимого расстройства его здоровья.

Решение о пересадке органа (части органа) от прижизненного донора в Казахстане принимает этическая комиссия, которая с целью исключения злоупотребления и повышения безопасности рассматривает все перечисленные выше подтверждающие документы, устанавливает генетическую связь между потенциальным реципиентом и прижизненным донором.

Посмертным донором может стать человек в возрасте 18 лет и старше, которому констатирована необратимая гибель головного мозга, органы (части органа) и (или) ткани (части ткани), которого могут быть использованы для трансплантации реципиенту. Органы одного посмертного донора могут спасти жизни порядка 7 человек.