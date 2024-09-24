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Вакцина от ВПЧ в Казахстане может стать доступной для девочек старше 13 лет

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Ребенку делают прививку
Вакцинация. Иллюстративное фото: SeventyFour / Getty Images

На брифинге в СЦК по вакцинации от ВПЧ в Казахстане представитель Минздрава рассказала, станет ли вакцина от вируса доступна для девочек старше 13-ти лет, передает корреспондент NUR.KZ.

Сейчас, по данным Министерства здравоохранения, ведутся переговоры с компанией MSD о том, чтобы увеличить закуп и возможность предоставления данной вакцины Казахстану в платном порядке.

Сейчас для бесплатной вакцинации девочек в возрасте от 11 до 13 лет закуплены 300 тысяч доз.

"Для вакцинирования в платном порядке ведутся переговоры о том, даст ли американская компания на платной основе вакцины для иммунизации девочек более старшего возраста. Мы тоже надеемся на то, что это получится.

К сожалению, весь мир стоит в очереди за этой вакциной. И это не так легко. Мы в определенной очереди и, когда очередь подойдет, будем вести переговоры дальше об увеличении количества вакцин", - сообщила главный внештатный онколог Минздрава Диляра Кайдарова.

Она добавила, что о стоимости такой платной вакцины говорить пока рано, ценовое предложение должна предоставить американская компания.

По информации на сайте ГП №1 Алматы, вирус папилломы человека (ВПЧ) - чрезвычайно распространенная в мире инфекция, передаваемая половым путем (ИППП).

Особенность этой инфекции заключается в том, что она может в течение многих лет никак себя не проявлять, но в итоге привести к развитию доброкачественных (папилломы) или злокачественных (рак шейки матки) заболеваний половых органов.

Вакцинация против ВПЧ в Казахстане

Напомним, в январе прошлого года экс-министр здравоохранения Ажар Гиният сообщала, что в ближайшие годы в Казахстане начнут вакцинацию от ВПЧ, однако вводить вакцину будут только с согласия родителей. Ожидается, что вакцинация от ВПЧ будет бесплатной.

Гиният также подчеркивала, что вакцинация от вируса папилломы человека женщин, которые уже ведут половую жизнь, неэффективна.

Позже появился соответствующий проект постановления, в котором было указано, что в качестве профилактики онкологических заболеваний планируется в 2024-2025 годы организовать и провести вакцинацию девочек-подростков в возрасте 11 лет от вируса папилломы человека с охватом не менее 95% от целевой группы.

В середине января 2024 года появилось предложение вакцинировать против вируса папилломы человека в Казахстане не только девочек, но и мальчиков.

Позже бывший вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова озвучивала бюджет предстоящей кампании по вакцинации девочек в Казахстане против ВПЧ.

Летом глава Минздрава Акмарал Альназарова высказалась о вакцинации девочек в Казахстане против вируса папилломы человека и рассказала, какой вакциной будут прививать.

В середине сентября стало известно, что в Казахстане началась вакцинация девочек против вируса папилломы человека (ВПЧ).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2165448-vakcina-ot-vpch-v-kazahstane-mozhet-stat-dostupnoy-dlya-devochek-starshe-13-let/

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