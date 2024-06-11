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В Казахстане начнут маркировать лекарства: как это отразится на цене, рассказала глава Минздрава

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Таблетки
Лекарства. Иллюстративное фото: Evgeniia Siiankovskaia / Getty Images

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова сегодня на брифинге кабмина рассказала, когда начнут маркировать лекарства в Казахстане и как это отразится на ценах, передает корреспондент NUR.KZ.

Акмарал Альназарова сообщила, что сама инициатива по маркировке лекарств впервые была озвучена в 2019 году, и с того времени Казахстан поэтапно к этому готовился.

"Были пилотные проекты. Основная цель – проследить и сделать прозрачным весь путь лекарства: от производителя до конечного потребителя с целью исключения употребления контрафактной продукции, завоза подделок. Для маркировки лекарств необходимо вовлечение и медорганизаций, и розничной аптечной сети, и оптовых складов. Поэтому эта работа такая комплексная, и она будет ввестись, и с 1 июля первый этап маркировки лекарств будет запущен", – заявила она.

По словам министра, такая мера не сильно отразится на ценах.

"Предварительный анализ по цене говорит о том, что максимум до 4% и минимум где-то 0,5% будет на одну упаковку увеличение стоимости в связи с тем, что при маркировке было дополнительно закуплено оборудование для аптечной сети. В целом я считаю, что такого существенного увеличения, значимого и ощутимого роста для населения это не повлечет", – заверила глава Минздрава.

При этом напомним, в начале мая владельцы аптек заявляли, что из-за введения обязательной маркировки лекарств будут вынуждены поднять цены как минимум на 5 процентов.

Однако финансовый аналитик Андрей Чеботарев ранее говорил, что, по его мнению, маркировка лекарств не должна привести к их сильному подорожанию. По словам эксперта, стоимость одного кода, которым будут маркироваться лекарства, составляет всего 3 тенге, а штамповать упаковки будут непосредственно на заводах и на таможенных складах. Поэтому аптекарям не нужно будет закупать какое-то специальное оборудование и заниматься маркировкой самостоятельно.

Тем не менее напомним, что в феврале в Казахстане уже фиксировался сильный рост цен на лекарства – примерно на 11% за год.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2115723-v-kazahstane-nachnut-markirovat-lekarstva-kak-eto-otrazitsya-na-ih-cene/

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